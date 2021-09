FC Schalke 04: Treffer von Ex-S04-Star macht Weltstar sauer – DAS steckt dahinter

Sein Wechsel weg vom FC Schalke 04 stimmte viele Fans traurig. Andere waren einfach nur wütend.

Wütend stimmt er nun auch einen Weltstar. Doch es geht nicht direkt um den Ex-Star vom FC Schalke 04, sondern vielmehr um seinen Treffer und die Entstehung.

FC Schalke 04: Tor von Ex-Star macht Weltstar wütend

Ausgebildet wurde Julian Draxler in Gelsenkirchen. In der Knappenschmiede lernte er alles, was er für den europäischen Spitzenfußball brauch. 170 lief er für Königsblau auf. Dabei erzielte er 30 Tore. Dann folgte der Wechsel nach Wolfsburg. Anschließend zog es Draxler nach Frankreich. Dort spielt er aktuell immer noch für Paris Saint-Germain.

Bis 2015 spiele Julian Draxler noch für Schalke 04. Mittlerweile kickt er für Paris Saint-Germain. Foto: imago images/PanoramiC

------------------------------------

Das ist Julian Draxler:

Geboren: 20.09.1993 in Gladbeck

28 Jahre alt

1,85 Meter groß

Wurde in der Schalker Knappenschmiede ausgebildet

Seit 2017 für Paris Saint-German aktiv

Wurde 2014 mit dem DFB-Team Weltmeister

------------------------------------

Dort sorgt der ehemalige deutsche Nationalspieler (56 A-Länderspiele) für ordentlich Aufsehen. Seit 2017 erzielte „Jule“ bereits 26 Tore. Das Letzte Tor hat jedoch Weltstar und Teamkollege Kylian Mbappé sichtlich verärgert. Kurz nach Draxlers Einwechslung serviert Superstar Neymar dem deutschen einen perfekten Pass. Mit seinem ersten Ballkontakt machte Draxler das Tor.

Fernsehbilder zeigten daraufhin den gerade ausgewechselten Mbappé. Der gestikulierte wild. Dabei zeigte er immer wieder auf Neymar. Wie Sport 1 berichtet, soll aber nicht Draxler das Problem sein. Viel mehr verärgert Mbappé sein Mitspieler Neymar: „Mich spielt er nie so an“, soll sich Mbappé beschwert haben.

Draxlers Tor, aber vor allem Neymars Vorlage machen Kylian Mbappé (Foto) sauer. Foto: imago images/Le Pictorium

------------------------------------

PSG mit Draxler dominant

Mit PSG steht Julian Draxler nicht schlecht dar. Bereits drei französische Meisterschaften konnte Draxler sich sicher. Auch in der aktuellen Saison sieht es für die Pariser nicht schlecht aus. Von acht Spielen konnte die Truppe rund um Julian Draxler alle acht gewinnen. Somit stehen sie an der Tabellenspitze. Neben Draxler kickt auch Ex-Schalker Thilo Kehrer für PSG.

