FC Schalke 04: Blitz-Transfer? Großes Missverständnis hat wohl bald ein Ende

Mit Vorschusslorbeeren und großem Hype um seinen Namen kam Jordan Larsson im Sommer zum FC Schalke 04. Bei den Fans weckte der Name „Larsson“ große Hoffnungen und Erwartungen. Sein Vater ist schließlich der frühere Weltklassestürmer Henrik Larsson.

Nur ein halbes Jahr nach seinem Wechsel zum FC Schalke 04 könnte Jordan Larsson jetzt schon wieder den Abflug machen. Der 25-Jährige wird jetzt wieder mit einem Abgang in Verbindung gebracht. Die Zeichen stehen auf Abschied.

FC Schalke 04: Larsson vor Abgang

Schon zu Beginn der Winterpause galt Jordan Larsson als möglicher Verkaufskandidat beim FC Schalke 04. Der Schwede konnte die Erwartungen bislang überhaupt nicht erfüllen. In zwölf Einsätzen für S04 erzielte er kein einziges Tor. Seine Schnelligkeit und Torgefahr konnte er im Trikot der Königsblauen überhaupt nicht ausspielen.

Gegen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig stand er zwar jeweils in der Startelf, das dürfte aber hauptsächlich an der personellen Situation gelegen haben (hier mehr>>>). Florent Mollet hat der FC Schalke 04 bereits verkauft, Rodrigo Zalazar fehlte noch verletzt und stand Drexler wegen seiner Corona-Infektion erst wieder gegen Leipzig zur Verfügung.

Jordan Larsson wird den FC Schalke 04 wohl verlassen. Foto: IMAGO / RHR-Foto

Künftig wird Larsson wohl nicht mehr das Trikot des FC Schalke 04 tragen. Er spielt in den Planungen der Verantwortlichen keine Rolle mehr und soll S04 noch in diesem Winter verlassen. Laut „kicker“ buhlt der FC Kopenhagen um die Dienste von Larsson. Der Schwede soll mit Kaufoption ausgeliehen werden. Die dänische Boulevardzeitung „BT“ geht sogar noch einen Schritt weiter. Demnach sei der Deal bereits durch. Schalke und der FC Kopenhagen sollen sich bereits geeinigt haben.

Mehr News:

Jordan Larsson wechselte im Sommer ablösefrei von Spartak Moskau zum FC Schalke 04. Ausgebildet wurde er unter anderen in der Jugend des FC Barcelona und in seiner Heimat Schweden bei Högaborg. Über Helsingborgs IF, NEC Nijmegen, Norrköping, Spartak Moskau und AIK Solna führte sein Weg schließlich nach Gelsenkirchen. Dort könnte er in den nächsten Tagen aber schon wieder seine Zelte abbrechen und nach Kopenhagen ziehen.