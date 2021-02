FC Schalke 04: Vorstands-Beben! Jochen Schneider muss gehen

Gelsenkirchen. Beben beim FC Schalke 04! Der abstiegsbedrohte Bundesligist hat die Trennung von Sportvorstand Jochen Schneider verkündet.

Nicht einmal zwei Jahre nach der Amts-Einführung steht fest: Im Sommer ist für Jochen Schneider beim FC Schalke 04 Schluss! Der ursprünglich bis Sommer 2022 datierte Vertrag wird zum 30. Juni 2021 einvernehmlich aufgelöst.

FC Schalke 04: Jochen Schneider muss gehen

Damit zieht der FC Schalke die Konsequenzen aus einer heftigen Talfahrt – vor allem im vergangenen Jahr. Der S04 steckte bereits in der Krise, als Jochen Schneider am 5. März 2019 seine Arbeit als Nachfolger von Christian Heidel aufnahm.

Doch die Schalke-Krise wurde zur Katastrophe, Schneider vom Hoffnungsträger zum Sündenbock. Viele Fans sahen in ihm den Verantwortlichen für den Niedergang, der im Mai im ersten Abstieg seit 1988 zu enden droht.

Jochen Schneiders Zeit beim FC Schalke 04 istabgelaufen. Foto: imago/Karsten Rabas via TEAM2sportphoto

„Der Aufsichtsrat ist sich einig, dass grundlegende Veränderungen im sportlichen Bereich notwendig sind, um den FC Schalke 04 aus der Krise und in eine erfolgreichere Zukunft zu führen“, stellt der Aufsichtsrats-Vortsitzende Dr. Jens Buchta die Gründe für die Trennung klar.

Jochen Schneider gesteht Fehler ein

Auch Schneider gesteht nun Fehler ein. „Leider haben wir insbesondere in den vergangenen zwölf Monaten nicht das umsetzen können, was wir uns vor knapp zwei Jahren vorgenommen hatten“, so der 50-Jährige. „Ohne Zweifel trage ich Verantwortung für Planungen, Entwicklungen und Entscheidungen, die ich stets nach bestem Wissen und Gewissen getroffen habe. Hierzu gehören auch Fehlentscheidungen, die mich im Nachhinein sehr ärgern.“

Bis Sommer wird Schneider bleiben, seinen Nachfolger einarbeiten. Die Kaderplanung für die neue Saison übernimmt bereits jetzt ein Trio. Mike Büskens (Koordinator für verliehene Spieler und internationale Aktivitäten), Peter Knäbel (Direktor Nachwuchs und Entwicklung) und Norbert Elgert (U19-Cheftrainer) planen zweigleisig, also für Abstieg und Klassenerhalt, den anstehenden Umbruch beim FC Schalke 04. (dso)