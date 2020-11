FC Schalke 04: Pikanter Bericht über Boss-Zoff auf Schalke – war DAS etwa der Auslöser?

Gelsenkirchen. Es knirscht beim FC Schalke 04 – nicht nur auf dem Platz, sondern offenbar auch hinter den Kulissen.

In einem pikanten Bericht der „Sport Bild“ heißt es, dass das Verhältnis zwischen Sportvorstand Jochen Schneider und Kaderplaner Michael Reschke arg belastet ist.

Auf Schalke hielten Reschke und Schneider zuletzt deutlich mehr Abstand als die geforderten 1,5 Meter. Foto: imago images / Poolfoto

Hintergrund des Boss-Zoffs beim FC Schalke 04 soll unter anderem ein Alleingang Reschkes in der Sommer-Transferperiode sein. Demnach hat der 63-Jährige ohne jegliche Rücksprache mit Schneider und anderen Offiziellen versucht, Leistungsträger des S04 zu verkaufen.

Boss-Zoff beim FC Schalke 04? Reschke könnte nach Ego-Trip Ärger drohen

Besonders pikant: Nicht einmal mit den Spielern selber soll Michael Reschke dabei gesprochen haben. Das soll zur Folge gehabt haben, dass Schneider sich bei den betroffenen Profis entschuldigen musste.

Und nicht nur bei den Schalke-Stars sorge Reschkes Alleingang für Irritationen. Auch andere Vereine sollen die Vorgehensweise beim FC Schalke 04 verwundert zur Kenntnis genommen haben

Schalke-Aufsichtsrat befasst sich mit Reschke-Alleingang

Die Folge ist nicht nur ein Zoff zwischen Jochen Schneider und Michael Reschke. Auch der Aufsichtsrat des FC Schalke 04 ist laut „Sport Bild“ aktiv geworden und befasst sich mit dem offenbar entstandenen Schaden in der Außendarstellung des Vereins.

Michael Reschke soll bei Schalke 04 unter besonderer Beobachtung stehen. Foto: imago images/Jan Huebner

Sein angeblicher Ego-Trip könnte Michael Reschke also noch Ärger einbringen.

Schon beim VfB Stuttgart war dem Rheinländer mehrfach vorgeworfen worden, als Sportchef die Regentschaft eines Sonnenkönigs angestrebt zu haben. Insider sprachen davon, dass er massiv in die Arbeit der Trainer eingegriffen habe, auch in der Führungsetage, so hieß es, solle er versucht haben, möglichst viel Macht auf sich zu vereinen. (dso)