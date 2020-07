FC Schalke 04: Schneider kontert verrückten Vorschlag des FC Bayern München

Klare Ansage von Jochen Schneider beim FC Schalke 04!

Der Sportvorstand des FC Schalke 04 reagierte mit deutlichen Worten auf einen kontrovers diskutierten Vorschlag von Herbert Hainer. Der Präsident des FC Bayern München hatte angeregt, die Zweitvertretungen von Bundesliga-Clubs künftig in die 2. Bundesliga aufsteigen zu lassen.

FC Schalke 04: Schneider reagiert auf Hainer

Aktuell dürfen die Amateur-Teams der Erstligisten nicht höher als in der 3. Liga spielen. In Spanien hingegen ist es den Zweitvertretungen erlaubt, bis in die 2. Liga aufzusteigen. „Ein Leistungssportler strebt nach dem Maximum – und will aufsteigen, wenn er aufsteigen kann. Ich denke, dass man sich da in Deutschland durchaus mal Gedanken machen sollte“, hatte Hainer im Vereinsmagazin „51“ gesagt: „Es ist verständlich, dass nicht zwei Mannschaften von einem Klub in einer Liga spielen dürfen. Aber beispielsweise in Liga eins und zwei – warum denn nicht?“

Dass dieses Thema gerade vom FC Bayern befeuert wird, verwundert wenig. Schließlich wurde die 2. Mannschaft der Münchner gerade erst Drittliga-Meister.

Das ist Herbert Hainer

Geboren am 3. Juli 1954 in Dornwang

War von 2001 bis 2016 Vorstandsvorsitzernder bei Adidas

Seit 2019 ist er Präsident des FC Bayern

Ist der Nachfolger von Uli Hoeneß

Schalke-Sportvorstand Schneider hat eine andere Meinung. „Ich habe allergrößten Respekt vor Herbert Hainer, aber diesen Vorschlag kann ich überhaupt nicht unterstützen“, sagte Schneider der ARD-„Sportschau“: „Die 1. und 2. Bundesliga müssen den Lizenzmannschaften der Profivereine vorbehalten sein, und nicht den Zweitvertretungen – gerade und auch im Interesse der Zweitligisten.“

Das ist Herbert Hainer. Foto: Groothuis/Witters/Pool

Mannheim-Boss unterstützt Schneider

Unterstützung bekommt Schneider aus Mannheim. Waldhof-Geschäftsführer Markus Kompp: „Sollte man Zweitvertretungen in der 2. Bundesliga zulassen, werden die Investitionen in die Zweitvertretungen in der Regionalliga und 3. Liga steigen, da man die Zweitvertretung gerne in der 2. Bundesliga platzieren möchte. Dies kann nicht im Interesse der Liga, der Spannung und des sportlichen Wettbewerbs sein.“

Kompp ist sich sicher, die Aufstiegs-Chancen kleinerer Traditionsvereine durch die von Hainer angeregte Maßnahme noch kleiner werden und „die Schere zwischen den Vereinen mittelfristig noch größer“.

Waldhof-Geschäftsführer Markus Kompp unterstützt Schneiders Meinung. Foto: imago images / foto2press

So lief die 3. Liga

Die Amateure des FC Bayern München konnten in diesem Jahr die Meisterschaft in der dritten Liga feiern. Aufgestiegen in die zweite Liga sind aber Eintracht Braunschweig und die Würzburger Kickers.

Der FC Ingolstadt verpasste in der Relegation nur haarscharf den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Gegen Nürnberg verlor der FCI das Hinspiel klar mit 0:2, im Rückspiel lagen die Ingolstädter mit 3:0 vorne, kassierte aber in der Nachspielzeit das 1:3.

