FC Schalke 04: Fans zurück ins Stadion? Schneider spricht sich für DIESE Maßnahme aus

Darf der FC Schalke 04 bald wieder Fans in der Veltins-Arena begrüßen?

Die Pläne für die Rückkehr der Fans in die Stadien werden konkreter! Auch der FC Schalke 04 setzt sich dafür ein, Teile der verwaisten Tribünen ab der kommenden Saison wieder mit Zuschauern zu füllen.

Der Sportvorstand des FC Schalke 04 Jochen Schneider spricht nun darüber, welche Maßnahmen er für die Umsetzung bevorzugt.

FC Schalke 04: Fans mit Mundschutz in den Stadien?

Die Bundesligasaison wurde zwar zu Ende gebracht, doch an die Geisterstimmung haben sich viele trotzdem nicht gewöhnt. Die Abwesenheit der Fans hinterlässt ein Loch – sowohl in Sachen Stimmung als auch in den Finanzen der Vereine.

Daher pocht auch der FC Schalke 04 auf eine baldige Rückkehr der Fans in die Stadien. Bis es soweit ist muss allerdings ein Konzept erarbeitet werden. Ideen gibt es viele: Mindestabstand, Temperaturmessung bei Besuchern, nur ein teilweiser Verkauf von Tickets. Die Möglichkeiten sind vielfältig.

Bald sollen die Tribünen wieder gefüllt sein. Foto: imago images/Maik Hoelter/TEAM2sportphoto

S04-Sportvorstand Schneider spricht sich im Zuge dessen für eine denkbar einfache Lösung aus. „Ich denke das auch das Thema Mundschutz eine gute Lösung sein könnte, weil wir uns ein stückweit ja dran gewöhnt haben“, erklärt Schneider gegenüber dem „Kicker“. „Wir fahren Bahn mit Mundschutz, wir gehen Einkaufen“, begründet er.

Bei so vielen tausenden Fans auf engem Raum tut es der Mund-Nasen-Schutz alleine zwar nicht, das weiß sicherlich auch Schneider. Jedoch hält er den mittlerweile alltäglichen Begleiter als sinnvolleres Werkzeug an, als zu viele Verbote und Regeln.

„Ich sehe eher den Mundschutz als Lösung in Stadien an, als zu reglementieren, ob man jubeln darf, ob man schreien darf, ob man singen darf“, gibt der 49-Jährige zu. „Das halte ich für nicht umsetzbar bei Fußballspielen.“

Zuschauerrückkehr zu Saisonstart ein Thema

Die DFL bastelt aktuell an einem Konzept um die (teilweise) Fan Rückkehr ins Stadion zum Beginn der kommenden Saison zu ermöglichen. Inwieweit Schneiders Vorschläge aufgenommen werden, ist unklar. Noch haben die Verantwortlichen einige Wochen Zeit für ihren Plan.

Weitere News zum FC Schalke 04:

Wie die Liga ankündigte, wird die Bundesliga, ebenso wie zweite und dritte Liga, am 18. September starten – rund einen Monat später als üblich. Bereits eine Woche eher startet die erste Hauptrunde im DFB-Pokal. (mh)