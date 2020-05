FC Schalke 04: Schneider verrät – DAS ist der S04-Plan für die Geisterspiele

Die Bundesliga geht wieder los! Am Samstag den 16. Mai kehrt der FC Schalke 04 mit dem Revierderby gegen Borussia Dortmund zurück auf den Platz.

Doch eines wird anders sein für den FC Schalke 04: Es fehlt der Rückhalt der Fans.

FC Schalke 04: So bereitet sich S04 auf die Geisterspiele vor

Die Bundesliga nimmt den Spielbetrieb zwar wieder auf, aber Fans sind nicht zugelassen. Die Geisterspiele werden für alle Profis eine ganz besondere Erfahrung. Ohne die Unterstützung der Fans fehlt definitiv etwas.

Um der Erfahrung etwas vorzubeugen hat Schalke einen Plan entwickelt. Das Team trainiert zurzeit schon in der leeren Veltins-Arena, um die Spieler an die Atmosphäre zu gewöhnen.

„Aber klar ist: Ein Spiel ist noch einmal etwas völlig anderes als eine Übungseinheit. Damit müssen allerdings nicht nur wir, sondern alle Mannschaften klarkommen. Es ist nun einmal so, dass Spiele ohne Zuschauer in der aktuellen Situation die einzige Möglichkeit sind, um überhaupt Fußball zu spielen“, sagt Sportvorstand Jochen Schneider.

Besonders im anstehenden Derby dürfte es für die Spieler sehr ungewohnt sein. Da geht es ja bekanntermaßen auf den Rängen heiß her.

Der Fahrplan

Ab Sonntag zieht die komplette Mannschaft mit Trainerteam in das Marriott-Hotel in Stadionnähe. Dort wird sie die Woche bis zum Revierderby verbringen. „Diese Gruppe wird dann eine Woche lang nur zwei Aufenthaltsorte haben: das Hotel und den Trainingsplatz bzw. das Spielfeld in der VELTINS-Arena“, erklärt Schneider.

Samstag geht’s dann ist das nur wenige Kilometer entfernte Dortmund. Dort trifft der FC Schalke 04 am Samstag um 15.30 Uhr auf seinen Erzrivalen.