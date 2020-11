FC Schalke 04: Jochen Schneider packt sich Amine Harit – „Nicht akzeptabel“

Der FC Schalke 04 ist einer der großen Traditionsvereine in Deutschland. In der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga belegen die Königsblauen Platz sieben. Sieben Mal wurden die „Knappen“ Deutscher Meister, zuletzt 1958. Fünf Mal gewannen die Schalker den DFB-Pokal, zuletzt im Jahr 2011.

Gegen VfL Wolfsburg lief es für den FC Schalke 04 – mal wieder – katastrophal. In einer miserablen ersten Halbzeit war die königsblaue Mannschaft so wehrlos, dass sich die Gäste problemlos zur 2:0-Führung kombinieren konnten.

Einer fiel dabei besonders negativ auf: Amine Harit. S04-Sportvorstand Jochen Schneider findet jetzt klare Worte für den Mittelfeldmann.

FC Schalke 04: Schneider reagiert auf Harits Wut-Auftritt

Bereits in der 39. Spielminute hatte Schalke-Trainer Manuel Baum die Notbremse gezogen – und Amine Harit durch Benito Raman ersetzt. Die erschreckenden Statistiken des Marokkaners bis zu diesem Zeitpunkt: Lediglich vier Zweikämpfe hatte Harit geführt, davon nur einen einzigen gewonnen. Hinzu kam eine Fehlpassquote von 25 Prozent!

Doch damit nicht genug: Seine Auswechselung noch vor dem Halbzeitpfiff, von vielen Experten gerne als „Höchststrafe“ bezeichnet, machte den 23-Jährigen so wütend, dass er sofort in den Spielertunnel stapfte und die übrige Spielzeit maximal auf den Bildschirmen in der Kabine verfolgte.

Amine Harit verschwindet ohne Handschlag mit S04-Trainer Manuel Baum in den Katakomben. Foto: imago images / Poolfoto

S04-Sportvorstand Jochen Schneider äußerte sich jetzt gegenüber den „Ruhr Nachrichten“ deutlich zu der Aktion: Harits Verhalten sei „nicht akzeptabel“. Erklärend fügte Schneider hinzu: „Von Amine Harit bin ich deshalb sehr enttäuscht, weil er ein unglaubliches Potenzial hat, dieses aber in den vergangenen Monaten nicht in Leistung hat ummünzen können.“

Schneider kündigte ein ernstes Gespräch mit dem einstigen Schalker Spielmacher an: „Darüber werde ich mit ihm selbstverständlich zu Beginn der Woche sprechen.“ Denn eines ist klar: Aktionen wie diese kann belasten den Klub in einer der tiefsten Krisen der Vereinsgeschichte mit 24. Sieglos-Partien nur noch zusätzlich.

