Jesse Marsch zum FC Schalke 04? Diese Aussage des Star-Trainers lässt die Fans aufhorchen

Der FC Schalke 04 ist einer der großen Traditionsvereine in Deutschland. In der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga belegen die Königsblauen Platz sieben. Sieben Mal wurden die „Knappen“ Deutscher Meister, zuletzt 1958.

Schalke 04: Die Talfahrt des Traditionsvereins bis in die 2. Liga

Beim FC Schalke 04 wächst die Unzufriedenheit. Oft unansehnlicher Fußball und nun auch noch wenig Punkte. Die Kritik am Trainer wird lauter.

Immer mehr Fans fordern vom FC Schalke 04 eine Trennung von Dimitrios Grammozis. Stünde etwa sogar ein Star-Trainer als Ersatz bereit?

FC Schalke 04: Jesse Marsch als S04-Trainer? Fans träumen

Nur ein Sieg aus den letzten fünf Spielen. Viele Fans haben den unansehnlichen Fußball unter Grammozis satt. Die Rufe nach einer Entlassung werden auf Schalke lauter. Doch wer könnte es besser machen?

Jesse Marsch zum FC Schalke 04? Eine Aussage des Ex-Leipzigers lässt S04-Fans träumen. Foto: picture alliance / SvenSimon

Mit Jesse Marsch ist seit Sonntag ein Star-Trainer auf dem Markt. RB Leipzig hatte sich nach dem 1:2 bei Union Berlin und dem Abrutschen auf Rang 10 die Reißleine gezogen.

Marsch findet „Schalke einen super Verein“

Ein Trainer des Kalibers Jesse Marsch in der zweiten Liga? Eigentlich unvorstellbar. Doch Aussagen des US-Amerikaners von vor einigen Monaten lassen einige S04-Fans jetzt träumen.

In Schalkes Abstiegssaison war Marsch als Nachfolger von David Wagner gehandelt worden. Darauf war er im Mai in der Sky-Serie „Meine Geschichte“ angesprochen worden.

Ein Zitat des damaligen Salzburg-Trainers wurde von S04-Fans jetzt wieder ausgegraben und sorgt für Träumereien.

Jesse Marsch war am Sonntag in Leipzig entlassen worden. Foto: picture alliance / foto2press

„Schalkes Situation damals hat nicht gepasst“

Marsch sagte: „Ich finde Schalke einen super Verein. Jochen Schneider, der damals dort war, ist ein guter Freund. Schalkes Situation damals hat nicht gepasst.“

Schalkes Situation ist nun eine andere, die brutale Talfahrt gestoppt. Allerdings ist auch Chef und Marsch-Freund Schneider nicht mehr da.

Jesse Marsch. Foto: picture alliance/dpa

Marsch erklärte bei Sky jedoch auch, nicht nur nach dem besten Angebot zu schielen. „Ich frage mich nicht: Was ist der größte Verein? Für mich geht es darum herauszufinden, was zu mir als Mensch am besten passt. Der richtige Verein und die richtigen Leute für eine Zusammenarbeit.“

Kann der FC Schalke 04 nach dem geordneten Neustart einen (weiteren) Anlauf bei Jesse Marsch wagen? Versuch macht klug, fordern die Fans Sportdirektor Rouven Schröder zur Kontaktaufnahme auf.

Hier einige Reaktionen:

Marsch zu Schalke, auf geht’s!

Rouven, hol im Winter den Marsch ran!

Mit Jesse Marsch ist einer meiner absoluten Favoriten aus dem Sommer heute frei geworden. Ist nur die Frage, ob er sich von Liga 2 überzeugen lässt, Schalkes Größe hin oder her.

Wäre wirklich top ihn zu bekommen.

Das wird nur ein Traum bleiben! Obwohl das natürlich n Riesending wäre

Jesse Marsch ist immer noch einer meiner Lieblings-Hipster-Trainer. Schade, dass es in Leipzig nicht geklappt hat. Ich würde ihn auf Schalke absolut lieben.

Jesse Marsch, komm nach Schalke!

Sollte sich der FC Schalke 04 tatsächlich um Jesse Marsch bemühen, dürfte er auf hochklassige Konkurrenz treffen. Es dürfte eine kühne Hoffnung bleiben, dass der S04 im Fall einer Grammozis-Trennung ein solches Kaliber in die zweite Liga locken kann.