FC Schalke 04 übel abgeblitzt – DIESE Absage tut richtig weh

Gelsenkirchen. Manuel Baum hat beim FC Schalke 04 eine riesige Herausforderung angenommen. Der 41-Jährige soll den Klub aus der tiefsten Ergebnis-Krise der Vereinsgeschichte führen.

Jetzt wird bekannt: Die Schalker hatten auch bei einem anderen Trainer angefragt – und sind damit übel abgeblitzt.

FC Schalke 04 blitzte bei Trainer-Kandidat ab

Über zahlreiche Namen wurde nach dem Abgang von David Wagner auf Schalke spekuliert. In die engere Auswahl sollen es Medienberichten zufolge dann drei Kandidaten geschafft haben: Ex-Coach Ralf Rangnick, Eurofighter Marc Wilmots und Ex-Mainz-Trainer Sandro Schwarz.

Am Ende wurde es keiner der drei genannten. Dass sich Schalke neben Manuel Baum, der letztlich den Zuschlag bekam, aber auch intensiv mit anderen Trainer beschäftigt hat, legt jetzt ein Bericht der „Sport Bild“ nahe. Demnach soll der Revierklub mit einer Anfrage beim Trainer von RB Salzburg abgeblitzt sein.

Jesse Marsch sagte dem FC Schalke 04 ab. Foto: imago images/Agencia EFE

Jesse Marsch habe Jochen Schneider nach dessen Kontaktaufnahme abgesagt. Marsch gilt als aufstrebender Trainer. Auch der BVB soll ihn als möglichen Nachfolger für Lucien Favre ins Visier genommen haben.

Die Spekulationen über ein zukünftiges Engagement des US-Amerikaners Marsch beim Schalker Erzrivalen halten sich seit Monaten hartnäckig. Über das BVB-Interesse sagte der 46-Jährige gegenüber „Sky Austria“ schon im Juni: „Es ist ein Kompliment. Der BVB ist ein so großer Klub.“ Solche schmeichelnden Worte hörte man nach dem Schalker Interesse nicht von ihm.

Statt Marsch ist es also Baum geworden, der im Freitagsspiel gegen Stuttgart seinen ersten Sieg bei Königsblau einfahren will (DER WESTEN berichtet live >>>).

