Ex-Schalke-Star Jermaine Jones spricht von einer Rückkehr zu S04 – „Ich bin offen für alles“

Ex-Schalke-Star Jermaine Jones hat nach seiner aktiven Profi-Karriere den Weg als Trainer eingeschlagen. Da liegt es nahe, dass auch der FC Schalke 04 eine Rolle spielen könnte.

Jetzt hat Jermaine Jones nämlich auch ganz offen über eine Rückkehr zum FC Schalke 04 gesprochen.

Ex-Schalke-Star Jermaine Jones startet Trainerkarriere

Jermaine Jones ist nach seiner Karriere in den USA geblieben. Dort arbeitet er seit 2018 für den Club Real So Cal als Jugendleiter. Aktuell ist er aber zurück in Deutschland, bei seinem Jugendklub Eintracht Frankfurt hospitiert er im Trainerstab in der Jugend.

Schon bald will er Trainer werden. Dafür plant er eine langfristige Rückkehr nach Deutschland. „Nächstes Jahr werde ich mich hier niederlassen“, verriet er im Oktober gegenüber „Bild“.

Auf seinem Instagram-Account hat er nun einen genaueren Einblick in seine Pläne gegeben. Selber aktiv als Spieler ist er nicht mehr. „Jetzt konzentriere ich mich nur aufs coachen. Das ist das nächste Ziel: Trainer!“, sagt Jones bei Instagram.

Jermaine Jones hat seine aktive Karriere beendet. Foto: imago/ZUMA Press

Das ist der Plan von Jones

Jetzt bleibt er erst mal bis zum 08. Dezember in Frankfurt, dann geht’s zurück nach Los Angeles. Während er zurück nach Deutschland kehrt, soll seine Familie in den USA bleiben. Das Trainergeschäft sei zu schnelllebig. Er will seine Kinder nicht von seinen Freunden wegholen.

Als ihn ein Fan auf Gelsenkirchen anspricht, verrät Jones: „Ich wäre schon über den ganzen November in Gelsenkirchen gewesen, aber wegen Corona war das nicht möglich.“

Jones zurück zu Schalke?

Ob man ihn irgendwann auch wieder beim FC Schalke 04 sehen wird, wollte er nicht konkret bestätigen. „Ich bin offen für alles“, sagt der Ex-S04-Star. Wichtig sei, dass jetzt erst mal, dass jetzt alles wieder gut wird.

Beim FC Schalke 04 wird man sicherlich offen sein für ein Engagement von Jermaine Jones. Auch Naldo bekommt aktuell die Chance seine Qualitäten einzubringen. Außerdem arbeiten im Jugendbereich von Schalke zahlreiche Ex-Profis.

Gerald Asamoah ist U23-Manager, Charles Takyi ist Co-Trainer bei der U19. Frank Fahrenhorst war U17-Trainer. Die Liste ist lang und vielleicht reiht sich bald auch Jermaine Jones ein. (fs)