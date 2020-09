FC Schalke 04: Jermaine Jones uneinsichtig nach Bayern-Klatsche – „Wir sind nicht...“

am 21.09.2020 um 06:32

Es ist ein bekanntes Phänomen, nicht nur beim FC Schalke 04: Wenn es sportlich nicht gut läuft, melden sich ehemalige Profis oder Funktionäre zu Wort und wollen ihrem Ex-Klub die Welt erklären.

Nicht so Jermaine Jones. Der Ex-Schalker hat stattdessen eine wichtige Botschaft an die aktuellen S04-Profis.

FC Schalke 04: Jones mit wichtiger Botschaft an Ex-Klub

Nach dem blamablen Auftritt der Königsblauen und der daraus resultierenden 0:8-Klatsche gegen den FC Bayern meldete sich Jones via Instagram unter einem Post der Schalker zu Wort – mit einer motivierenden Botschaft an seinen Ex-Verein. „Weiter geht's, Männer!“, so der 38-Jährige.

Jermaine Jones bei seiner letzten Profistation: Los Angeles Galaxy. Foto: imago/ZUMA Press

Für das drastische Ergebnis hatte der Deutsch-Amerikaner eine einfache Erklärung: „Das war der erste Spieltag und das sind die Bayern. Wir sind nicht die Ersten, die überrannt wurden von denen.“ Zuletzt hatte der Hamburger SV im Jahr 2015 acht Treffer in der Münchener Allianz Arena kassiert.

Die Rothosen zeigten sich deshalb am Freitagabend auf Twitter selbstironisch: „Kopf hoch Schalke, kann mal passieren.“ Auf dem englischen Twitter-Account wurde der HSV sogar noch deutlicher: „Wir sagen's ja nur: Wir haben von den Bayern die Hucke voll bekommen, bevor es cool war.“

Jones machte trotz seiner Erklärung der Niederlage aber auch deutlich, dass jetzt eine Reaktion von den S04-Profis kommen müsse. „Kopf hoch, die Woche hart arbeiten im Training und dann voller Angriff auf das Wochenende“, schrieb er. „Es geht nur zusammen! Wir gewinnen und wir verlieren zusammen!“

Am kommenden Samstag empfängt S04 dem ebenfalls schlecht gestarteten den SV Werder Bremen. Anstoß ist um 18.30 Uhr in der Veltins Arena (DER WESTEN berichtet live). (the)