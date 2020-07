FC Schalke 04: Deutliche Worte von Todibo über seine Zeit bei S04 – „Nicht so gut“

Die erste Hälfte des Jahres 2020 würden alle beim FC Schalke 04 am liebsten aus dem Gedächtnis streichen. Bisher ist das Jahr von Pleiten, Pech und Pannen gezeichnet gewesen, nur langsam kehrt wieder Ruhe in den Verein ein.

Auch Jean-Clair Todibo hatte sich seine Leihe zum FC Schalke 04 wahrscheinlich anders vorgestellt. Obwohl der Verteidiger selbst oft zu überzeugen wusste, sieht er seine Zeit bei Königsblau auch kritisch.

FC Schalke 04: Todibo verlässt den Verein nach einem halben Jahr

Im Winter sah die Welt auf Schalke noch ganz anders aus. Punktgleich mit dem Rivalen aus Dortmund, Ambitionen auf einen Champions League Platz. Um die Mannschaft weiter zu verstärken, holten die Bosse den talentierten Todibo per Leihe aus Barcelona, inklusive Kaufoption.

---------------------

Zu- und Abgänge des FC Schalke 04:

Zugänge:

Malick Thiaw (eigene Jugend)

Can Bozdogan (eigene Jugend)

Mark Uth (Leih-Ende)

Sebastian Rudy (Leih-Ende)

Steven Skrzybski (Leih-Ende)

Ralf Fährmann (Leih-Ende)

Malick Thiaw (eigene Jugend) Can Bozdogan (eigene Jugend) Mark Uth (Leih-Ende) Sebastian Rudy (Leih-Ende) Steven Skrzybski (Leih-Ende) Ralf Fährmann (Leih-Ende) Abgänge:

Alexander Nübel (-> Bayern München, ablösefrei)

Daniel Caligiuri (-> FC Augsburg, ablösefrei)

Jonjoe Kenny (Leih-Ende)

Juan Miranda (Leih-Ende)

Jean-Clair Todibo (Leih-Ende)

Michael Gregoritsch (Leih-Ende)

---------------------

Seinen ersten Einsatz feierte der Franzose gegen Hertha BSC Berlin, da war die Sieglos-Serie der Schalker bereits in Gange. Bis zu der Corona-Pause absolvierte der 20-Jährige fünf Partien, dann ging es für persönlich bergab. Nach dem Re-Start erwischte auch Todibo das Schalker Verletzungspech. Mit einer Leistenverletzung fiel er frühzeitig für den Rest der Saison aus.

Schalke zog die Kaufoption über 25 Millionen Euro am Ende der Saison nicht, Todibo kehrte nach Barcelona zurück. Auf seine Zeit in Blauweiß sieht er mit gemischten Gefühlen zurück. Gegenüber „Onze Mondial“ sprach Todibo davon, dass seine Leihe „nicht so gut“ gewesen sei.

Dafür machte er auch die lange Unterbrechung durch Corona verantwortlich. „Es gab eine Prä-Coronavirus-Phase und eine danach. Vorher lief es für mich sehr gut, ich war in guter Verfassung“, stellte der Verteidiger fest.

+++ FC Schalke 04: Schwolow-Wechsel vor Abschluss! Das zahlt der S04 für seinen neuen Keeper +++

Ganz umsonst sei die Leihe aber auch nicht gewesen. Er habe einiges gelernt und sich in einigen Bereichen deutlich verbessert, analysiert Todibo. „Ich habe gespielt, ich habe Erfahrung gesammelt“, sagt er. „Ich habe meine Fähigkeiten erweitert. Zum Beispiel habe ich große Fortschritte beim Passspiel gemacht.“

Schalke auf der Suche nach neuen Spielern

Todibo ist beileibe nicht der einzige Spieler der die Schalker in diesem Sommer verlassen hat. So kehrten auch Michael Gregoritsch, Jonjoe Kenny und Juan Miranda zu ihren Stammvereinen zurück. Der S04 ist nun auf der Suche nach günstigem Ersatz.

--------------------

Mehr zum FC Schalke 04:

--------------------

Wegen der wirtschaftlichen Lage sind große Transfersprünge für Jochen Schneider und David Wagner nicht drin. Auf der großen Pressekonferenz nach Saisonende, hatte Schneider angekündigt, dass Schalke 04 in Zukunft wieder verstärkt auf junge Nachwuchsspieler setzen wolle. (mh)