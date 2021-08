Schalke wird in Regensburg auseinandergenommen – Fans gehen auf die Barrikaden: „Was eine Sch****!“

Der FC Schalke 04 muss den nächsten heftigen Nackenschlag einstecken.

Am Samstagnachmittag verlor die Mannschaft von Trainer Dimitrios Grammozis 1:4 bei Jahn Regensburg und ist am 4. Spieltag der 2. Bundesliga endgültig auf dem Boden der Tatsachen angekommen.

Schalke geht in Regensburg baden

Als großer Aufstiegs-Favorit war Schalke in die Saison gestartet. Nach vier Spielen finden die Königsblauen sich mit vier mickrigen Punkten in der unteren Tabellenhälfte wieder. Und die Fans sind fuchsteufelswild.

Die Anhänger des FC Schalke sind weniger erzürnt über die magere Punkteausbeute. Was die S04-Fans so stinksauer macht, ist die katastrophale Leistung, die das Team von Coach Grammozis am Samstag mal wieder ablieferte.

In allen vier Liga-Spielen trat Schalke bislang erschreckend passiv auf. Am Samstag gab es für diese Herangehensweise den größtmöglichen Denkzettel: eine 1:4-Packung bei Jahn Regensburg.

Schalke-Fans stinksauer

In den sozialen Netzwerken entlud sich daraufhin die große Wut der Schalke-Fans. Wir haben Twitter-Reaktionen der S04-Anhänger gesammelt:

„Keine 5 Spieltage rum und schon wieder Abstiegskampf, es ist zum Heulen.“

„Noch krachender kann eure beschissene, passive Angsthasen-Scheißtaktik nicht scheitern, oder? Oder braucht ihr es noch deutlicher?“

„Junge, Junge, da denkt man, in Liga 2 könnte man wenigstens im oberen Drittel mitspielen und dann wird man selbst hier zur Lachnummer.“

„Das Spiel erinnert mich an jedes verlorenes Spiel der letzten Saison.“

„Wer jetzt noch vom Aufstieg faselt, kriegt von mir einen an den Latz. So spielen wir erneut gegen den Abstieg.“

„Was eine Scheiße! Ganz Deutschland lacht mal wieder über uns!“

„Schalke schafft es nahtlos an die Leistungen der Vorsaison anknüpfen!“

„Erkenne 1:1-Parallelen an die letzte Saison. Komplett beschissene, lustlose Leistung und verdiente Packung. Was ist nur aus meinem Verein geworden? Einfach traurig.“

„18/19 noch in der Champions League, heute chancenlos gegen Jahn Regensburg. Wie kann man nur so schnell einen Club kaputt machen?“

„Wort zum Spieltag: Kein Konzept, kein System, kein gehaltener Ball und kein Plan – so sieht aus auf Schalke.“

Schalke empfängt Düsseldorf

Die Chance zur Wiedergutmachung bietet sich den Königsblauen am kommenden Samstag. Dann ist um 20.30 Uhr die Düsseldorfer Fortuna zu Gast auf Schalke.