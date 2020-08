BVB: Platzt Sancho-Transfer? Plötzlich wildert Manchester United bei Schalke 04

Manchester United würde gerne BVB-Star Jadon Sancho verpflichten, doch die Verpflichtung gestaltet sich schwierig. Deshalb werden nun schon Alternativen gehandelt. Eine kommt vom FC Schalke 04.

Berichten aus England zufolge hat Manchester United einen Außenstürmer des FC Schalke 04 ins Visier genommen. Es handelt sich dabei um Rabbi Matondo. Er könnte als Ersatz für Jadon Sancho vom BVB dienen.

FC Schalke 04: Schlägt Manchester United bei S04 zu?

Jadon Sancho heißt nach wie vor der Wunschspieler von Manchester United. Allerdings will Borussia Dortmund nicht von seiner Forderung abweichen. 120 Millionen Euro ruft der BVB für Jadon Sancho aus. Eine Summe, die United kaum stemmen kann.

Deshalb schaut sich der englische Top-Verein jetzt nach Alternativen um. Laut „Manchester Evening News“ wirft Manchester United dabei einen Blick auf zwei Bundesliga-Stars, unter anderem vom FC Schalke 04.

Rabbi Matondo soll eine mögliche Alternative für Jadon Sancho sein. Doch wie realistisch ist ein Transfer überhaupt?

Rabbi Matondo steht im Fokus vom FC Schalke 04. Foto: imago images/RHR-Foto

Das spricht für den Matondo-Wechsel

Rabbi Matondo ist erst 19 Jahre alt, der Flügelstürmer wurde wie Jadon Sancho in der Jugend von Manchester City ausgebildet und ist Engländer. Lange Eingewöhnungszeit in Manchester bräuchte Rabbi Matondo also sicherlich nicht.

Hinzu kommt, dass der FC Schalke 04 auf Einnahmen angewiesen ist. Die Knappen brauchen Geld. Rabbi Matondo würde der Club sicherlich gerne behalten, da er ein junger entwicklungsfähiger Spieler ist. Bei einem unmoralischen Angebot, wäre Schalke aber womöglich bereit, ihn abzugeben.

Das spricht gegen den Matondo-Wechsel

Rabbi Matondo kann nicht als Ersatz für Jadon Sancho gesehen werden. Der 19-Jährige ist noch lange nicht so weit wie sein Pendant vom BVB. In der abgelaufenen Saison kommt Rabbi Matondo nur auf 21 Einsätze und zwei Tore. Zum Vergleich: Jadon Sancho erzielte in 44 Partien 20 Treffer und bereitete dazu noch 20 Tore vor.

Rabbi Matondo wäre zwar deutlich günstiger zu haben, aber bringt dafür auch deutlich weniger Qualität mit als Jadon Sancho.

S04-Top-News:

Weitere Alternative für United

Eine realistischere Alternative ist da schon eher Kingsley Coman. Der Franzose befindet sich auf einem ähnlichen Niveau wie Jadon Sancho. Außerdem hat er mit Leroy Sané einen Topspieler vor die Nase gesetzt bekommen.

Allerdings planen auch die Bayern mit Kingsley Coman und stellten bereits klar, dass sie den 24-Jährigen nicht abgeben wollen. Stattdessen würde der FCB lieber den Vertrag verlängern. (fs)