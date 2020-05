FC Schalke 04: Irre Wende! Totgeglaubter Ex-Schalke-Kicker lebt!

Gelsenkirchen. Was für eine irre Geschichte um ein einstiges Mega-Talent des FC Schalke 04!

Hiannick Kamba kickte in der A-Jugend-Bundesliga gemeinsam mit Weltmeister Manuel Neuer, später in der U23 des FC Schalke 04. Am 9. Januar 2016 die schockierende Nachricht. Der Fußballer mit kongolesischen Wurzeln, der zuletzt beim VfB Hüls gespielt hatte, soll bei einem Autounfall in seiner Heimat Kongo ums Leben gekommen sein. Doch jetzt die Wende: Kamba lebt und ist zurück im Ruhrgebiet, berichtet „Bild“.

FC Schalke 04: Totgeglaubter Ex-Schalker lebt!

2016 war der Rechtsverteidiger noch für tot erklärt worden. Sein damaliger Verein VfB Hüls schrieb auf Facebook: „Wie wir heute Abend erfahren haben ist unser Spieler Hiannick Kamba am vergangenen Samstag bei einem Verkehrsunfall in seinem Heimatland Kongo ums Leben gekommen. Der Tod von Hiannick macht uns alle zutiefst betroffen und zeigt wie vergänglich doch das Leben sein kann.“

Wurde Kamba bei Reise allein zurückgelassen?

Jetzt also die Wende. Laut „Bild“ soll Kamba sich 2018 bei der deutschen Botschaft in Kinshasa gemeldet haben und den dortigen Mitarbeitern von „Fake-News“ zu seinem Tod berichtet haben. Er soll angegeben haben, im Januar 2016 bei einer Reise im Landesinneren des Kongos von seinen Begleitern nachts verlassen und ohne Papiere, Geld, Telefon etc. zurückgelassen worden zu sein.

Der Fall kam offenbar jetzt ans Licht, weil gegen die Ex-Frau des Spielers vom FC Schalke 04 ermittelt wird. Und zwar wegen Versicherungsbetrug. Essens Oberstaatsanwältin Anette Milk sagte gegenüber „Bild“: „Der Beschuldigten wird Betrug vorgeworfen. Sie bestreitet die Tat aber. Das Verfahren dauert noch an.“ Kamba ist dabei nur Zeuge.

Kamba zurück in Gelsenkirchen

Kamba soll inzwischen wieder in Deutschland sein, in seine alte Heimat Gelsenkirchen gezogen sein. Sogar seinen alten Job als Chemikant bei einem Strom-Versorger habe er zurück, berichtet die Zeitung. Der Ex-Schalker wollte sich zunächst nicht zu der Geschichte äußern. (ms)