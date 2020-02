FC Schalke 04: In dieser heiklen Diskussion redet Wagner Klartext – „Ich finde das falsch!“

Gelsenkirchen. Die neue Regelauslegung der Schiedsrichter schlägt in der Rückrunde hohe Wellen. Ihren Höhepunkt erlebte die „Mecker-Regel“ beim Topspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig. Schiedsrichter Tobias Stieler schickte Alassane Plea in einer Szene gleich mit Gelb-Rot vom Platz.

Der FC Schalke 04 hat mit der schärferen Bestrafung von Meckern, Protestieren, Respektlosigkeit und Rudelbildung noch keine schlechten Erfahrung gemacht.

Schalke-Trainer David Wagner wehrt sich trotzdem gegen die neue Regelauslegung in der Bundesliga und äußert deutlich seine Meinung.

FC Schalke 04: Wagner mit harter Kritik an neuer Regelauslegung

Es war die Szene des 20. Spieltags: Alassanne Plea von Borussia Mönchengladbach bekommt ein Foul nicht zugesprochen, bleibt stehen, hebt die Arme. Schiedsrichter Stieler ahndet dieses Vergehen mit Gelb. Der Fohlen-Angreifer ist gefrustet, winkt zweimal ab und kassiert Gelb-Rot.

Diese Entscheidung hat die Diskussion um die Regel in neue Sphären gehoben. Auch Schalkes Trainer David Wagner spricht zu dem Thema Klartext. Doch anders als über die Art der Regelauslegung zu sprechen, hinterfragt er ihre Sinnhaftigkeit und die Vorgehensweise des DFB.

Schiedsrichter Tobias Stieler zeigt Alasanne Plea die Rote Karte. Foto: imago images/opokupix

Im Winter startete der DFB die Kampagne unter dem Motto „#WirstellenGewaltinsAbseits“. Schiedsrichter wurden angewiesen Null-Toleranz zu zeigen bei Vergehen wie „reklamieren“, „Ball wegwerfen“ oder auch „auf den Schiedsrichter zu rennen.“

DFB-Schiedsrichter-Boss Lutz-Michael Fröhlich erklärte damals: „Niemand kann akzeptieren, dass Schiedsrichter an der Basis gewaltsam attackiert werden. Im Vergleich zu den europäischen Wettbewerben gibt es in der Bundesliga inzwischen zu viele Unsportlich- und Respektlosigkeiten. Wir müssen gegensteuern, um den Fußball und die Schiedsrichter in den unteren Ligen zu schützen.“

„Ich fand diese Herangehensweise falsch“, stellte Wagner nach. Er sehe den Zusammenhang zwischen den Ausschreitungen im Amateurfußball und dem Verhalten der Bundesliga-Profis nicht. Das eine habe mit dem anderen nichts zu tun. „Das ist konstruiert, weil wir keine Jagdszene in der Bundesliga haben“, so Wagner.

Damit pflichtete er seinem Trainer-Kollegen Marco Rose von Borussia Mönchengladbach bei, der sich zuletzt ähnlich zu der Angelegenheit geäußert hatte.