FC Schalke 04: Reis verteilt schallende Ohrfeige – Traum platzt wie eine Seifenblase

Lange Zeit schien er beim FC Schalke 04 ein Gewinner der Vorbereitung zu sein – doch beim Trainingslager in Belek wendete ich das Blatt. Nun ist der Traum von Ibrahima Cisse wie eine Seifenblase zerplatzt.

Thomas Reis hat alle Hoffnungen des Verteidigers auf einen Sprung zu den Profis auf einen Schlag beerdigt. Mit einer deutlichen Ansage verbannt er Cisse zurück zur U23.

FC Schalke 04: Reis degradiert Ibrahima Cisse

Still und heimlich dürfte sich Ibrahima Cisse schon die Hände gerieben haben. Nach der anhaltenden Verletzungsseuche in der Abwehr war der Malinese von Trainer Reis zur Vorbereitung in den Profikader befördert worden. Dort machte er bis zum Weihnachts-Urlaub einen erstklassigen Eindruck.

Alle sahen den Youngster schon auf dem direkten Weg in den Profikader der Rückrunde, vielleicht gar in die Startelf. Reis verglich ihn mit Armel Bella-Kotchap, der unter ihm eine imposante Entwicklung hinlegte und Bochum eine Rekord-Ablöse einbrachte. Doch im Trainingslager schien der Faden gerissen. Statt Lob gab es plötzlich Kritik. Sogar ziemlich deutliche.

Cisse aus Profikader verbannt

„Er verlässt sich auf seinen Körper und denkt, er kann die Situation einfach so regeln. Doch man hat gesehen, dass es nicht so geht. Daraus muss er lernen“, sagte Reis deutlich über den spielentscheidenden Fehler von Cisse beim 0:1 im Test gegen Nürnberg. Und es ging weiter bergab.

Ibrahima Cisse muss beim FC Schalke 04 zurück zur U23. Foto: IMAGO/RHR-Foto

Vom auftrumphenden Verteidiger aus der ersten Hälfte der Wintervorbereitung war nichts mehr zu sehen. Mit einer schallenden Ohrfeige lässt Reis nun alle Hoffnungen des 21-Jährigen platzen. Der „WAZ“ sagt der Trainer des FC Schalke 04: „Bei Ibrahima hatte ich zuletzt das Gefühl, dass der Fokus nicht so gegeben ist, um uns in unserer aktuellen Situation zu helfen.“ Die Konsequenz: „Ich bin der Überzeugung, dass er sich aktuell besser in der U23 beweisen kann.“

