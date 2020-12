FC Schalke 04: Stevens verrät DIESES Detail über seinen Trainerjob – und sorgt anschließend für Ratlosigkeit

Der FC Schalke 04 ist einer der großen Traditionsvereine in Deutschland. In der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga belegen die Königsblauen Platz sieben. Sieben Mal wurden die „Knappen“ Deutscher Meister, zuletzt 1958. Fünf Mal gewannen die Schalker den DFB-Pokal, zuletzt im Jahr 2011.

Gelsenkirchen. Für zwei Spiele setzt sich Huub Stevens nochmal auf die Trainerbank des FC Schalke 04. Nach dem Ligaspiel gegen Bielefeld wird er die Mannschaft auch im DFB-Pokal gegen Ulm betreuen.

Die Nachfolge des Cheftrainers ist beim FC Schalke 04 noch nicht geklärt. Bleibt Stevens vielleicht sogar noch länger? Dazu verriet er nun ein interessantes Detail und ließ die Journalisten anschließend im Dunkeln tappen.

FC Schalke 04: Trainer-Lizenz von Stevens läuft aus

Nach der Entlassung von Manuel Baum war Stevens am vergangenen Donnerstag als Interimscoach eingesprungen. Es ist bereits seine vierte Amtszeit bei den Königsblauen. Doch so einfach war es scheinbar gar nicht, kurzfristig einzuspringen, wie der Niederländer nun verriet.

Demnach sei seine Trainerlizenz schon längst ausgelaufen gewesen. „Die war weg, aber die habe ich wieder neu anfragen müssen“, erklärte er vor der Partie gegen Ulm auf der Pressekonferenz den anwesenden Journalisten.

Weil noch kein Trainer-Nachfolger gefunden ist, wurde auch schon spekuliert ob Stevens die Knappen vielleicht länger übernehmen könnte. Doch dafür müsste er die Lizenz erneut verlängern. Aktuell läuft diese nämlich nur bis zum 1. Januar, wie er verriet.

+++ SSV Ulm – Schalke 04: Stevens-Klartext vor Pokalduell – „Die Jungs sind am Boden“ +++

Ein gefundenes Fressen für die anwesenden Journalisten, die anschließend wissen wollten, ob er diese ein weiteres Mal verlängern könne. „Das kann ich“, lautete Stevens knappe Antwort, ehe er auf die Frage, ob er dies denn auch tun würde, in seiner charmanten Art antwortete:

„Was ich immer gesagt habe, das ist für mich ein Wissen und für euch die große Frage.“ Über seine langfristige Zukunft wollte er also noch nichts preisgeben. Jedoch heißt es in mehreren Berichten, dass Schalke noch vor Weihnachten einen neuen Cheftrainer vorstellen will.

Wer übernimmt Schalke?

Das würde auch bedeuten, dass für den Jahrhunderttrainer tatsächlich nach Abpfiff am Dienstagabend schon wieder Schluss wäre. Seit der Entlassung von Baum geistern einige Namen rund um die Veltins-Arena.

Die besten Chancen sollen wohl Friedhelm Funkel und Alexander Zorniger besitzen. Welcher Kandidat außerdem noch heiß gehandelt wird, erfährst du hier >>> (mh)