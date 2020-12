Schalke 04: Irre! Das macht Huub Stevens im einzigen Training vor dem Bielefeld-Endspiel

Gelsenkirchen. Paukenschlag bei Schalke 04!

Schalke 04 hat sich von Trainer Manuel Baum getrennt. Ein Nachfolger ist auch schon gefunden. Huub Stevens soll für das Spiel gegen Arminia Bielefeld übernehmen.

FC Schalke 04: Baum gefeuert, Huub hilft aus

Der FC Schalke 04 hat die Reißleine gezogen. Trainer Manuel Baum konnte in zehn Bundesliga-Spielen keinen einzigen Sieg einfahren - zu viel für den krisengeschüttelten S04.

17.10 Uhr: Das einzige Training unter Stevens vor dem Bielefeld-Spiel ist vorbei. Was hat Huub gemacht? Nichts! Irre: Der Niederländer stand fast ausnahmslos schweigend auf dem Rasen, ließ seine Jahrhunderttrainer-Aura wirken. Die Einheit leiteten seine Co-Trainer Naldo, Kreutzer, Cinel und Büskens. Beim Schweigen wird es aber nicht bleiben. Stevens hatte schon auf der PK Einzelgespräche mit den Spielern angekündigt.

14.28 Uhr: Das war es von der Pressekonferenz mit Huub Stevens. Der Interimscoach gab sich in seiner gewohnt lässigen Art und ist bereit, den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Dafür will er auf altbekannte Methoden setzen und der Mannschaft durch Erfolgserlebnisse wieder Leben einhauchen.

14.26 Uhr: "Die Null muss stehen. Dann brauchst du nur ein Tor, um zu gewinnen", so Stevens. Die Taktik ist damit klar. Schalke wird gegen Bielefeld erstmal Beton anrühren.

14.24 Uhr: Die Co-Trainer Onur Cinel und Naldo bleiben im Trainerteam.

14.23 Uhr: Viel verraten will Huub Stevens nicht. Das Trainer-Urgestein ist es nicht gerade gesprächig. Auf die Frage, wie groß seine Motivation sei, sagte er nur: "Ich brenne."

14.21 Uhr: "Das sind Verträge, die sind einzuhalten. Wenn wir das nicht stemmen könnten, würden wir das nicht machen", sagt Jochen Schneider. Wie viel Schalke die Entlassung kostet, erfährst du hier!

14.16 Uhr: Stevens hat bereits mit der Mannschaft und dem Mannschaftsrat gesprochen. Für den heutigen Tag stehen noch Einzelgespräche.

14.14 Uhr: Personell gibt es auch einen Rückschlag. Omar Mascarell ist angeschlagen. "Das sieht nicht gut aus", sagt Stevens. Hinzu kommen die Ausfälle Goncalo Paciencia, Mark Uth und Frederik Rönnow.

14.14 Uhr: Schneider spürt das Vertrauen und hat dem Aufsichtsrat seinen Rücktritt nicht angeboten: "In so einer Situation rennt man nicht davon", so Schneider.

14.11 Uhr: Schneider: "Der Druck ist immens, aber es geht nicht um meine Person. Es geht nur um den FC Schalke 04. Wir müssen schauen, dass wir an der richtigen Stelle die Hebel ansetzen."

14.10 Uhr: Zu einem möglichen Nachfolger will sich Jochen Schneider nicht äußern. Erst nach den zwei Spielen gegen Bielefeld und Ulm soll das Geschehen.

14.09 Uhr: "Es wird nicht so viel geändert, denke ich. Köpfe freimachen. Versuchen bestimmte Erfolgserlebnisse im Training sammeln", sagt Stevens. Drei Punkte seien aber die beste Medizin.

14.08 Uhr: Stevens: "Das blauweiße Herz schlägt noch immer. Wenn der Verein doch in die Bredoullie kommt, kann man nicht nein sagen." Eine Weiterbeschäftigung wollte er nicht nicht ausschließen - "Lasst euch überraschen."

14.05 Uhr: Jochen Schneider erklärt, dass bis gestern Abend noch keine Entscheidung getroffen wurde. Die Entscheidungsfindung über einen neuen Trainer ist noch nicht abgeschlossen. Ein neuer Coach wäre aufgrund des Hygienekonzeptes nicht möglich.

14.03 Uhr: Auch Huub Stevens bedankt sich erstmal bei Manuel Baum. Er hat heute morgen noch mit ihm gesprochen. Viel ändern in den fünf Tagen nicht. Gemeinsam mit Mike Büskens will er den Erfolg und die Freude zurückbringen. "Da haben wir unsere Methoden für", sagt Stevens.

14.01 Uhr: Los geht's auf Schalke! Jochen Schneider beginnt und bedankt sich nochmal bei Trainer Manuel Baum.

13.51 Uhr: Um 14 Uhr startet die Pressekonferenz mit Sportvorstand Jochen Schneider und Interimstrainer Huub Stevens. Alle Aussagen findest du hier live!

13.20 Uhr: Dass Mike Büskens wieder als Co-Trainer unter Stevens arbeiten wird, überrascht nicht wirklich und hatten am Morgen ja auch die Spatzen vom Dach gepfiffen. Er kann eine erfolgreiche Schalke-Vita vorweisen. Als Spieler gehörte Büskens zum Team der Eurofighter, die 1997 den UEFA-Pokal gewannen.

Von 2008 bis 2009 war Büskens Assistenztrainer bei S04. Zweimal – in den letzten sechs Partien der Saison 2007/2008 sowie in den abschließenden neun Spielen der Spielzeit 2008/09 – übernahm er interimistisch das Amt des Chef-Trainers.

Zuletzt war Büskens als Koordinator für verliehene Spieler und internationale Aktivitäten auf Schalke im Einsatz. Seit einigen Wochen ist der 370-fache ehemalige Bundesligaspieler auch Teil des Teams „Kaderplanung Lizenzspielermannschaft“.

13.04 Uhr: Für Schalke war die Verpflichtung von Manuel Baum nicht nur sportlich ein Desaster, sondern auch ein ziemlich teures Missverständnis. Welche unglaubliche Summe der Coach pro Spiel gekostet hat, liest du hier.

12.47 Uhr: Desweiteren informierte der FC Schalke darüber, dass die Entscheidung, wer der neue dauerhafte Cheftrainer werden solle, in den Tagen nach der Pokalpartie bekannt gegeben werde.

12.40 Uhr: Die Bestellung von Huub Stevens – aktuell gewähltes Mitglied des Aufsichtsrats – zum Interims-Cheftrainer ist wie schon in der Saison 2018/2019 nach einem Beschluss durch den Ehrenrat mit der Satzung des FC Schalke 04 vereinbar, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

12.26 Uhr: „Das Heimspiel gegen Arminia Bielefeld ist von immenser Bedeutung für unseren Club. Der enttäuschende Auftritt gegen den SC Freiburg hat uns gezeigt, dass die Mannschaft einen neuen Impuls braucht, um die Partie erfolgreich bestreiten zu können. Huub Stevens und Mike Büskens trauen wir genau das zu“, erklärt Jochen Schneider in der Pressemitteilung von S04.

12.21 Uhr: Jetzt ist die offizielle Bestätigung da! Der FC Schalke 04 trennt sich von Trainer Manuel Baum. Wie bereits bekannt wird Huub Stevens interimsweise übernehmen. Als Co-Trainer fungiert Mike Büskens.

#S04 stellt Chef-Trainer Manuel Baum frei ⤵️ — FC Schalke 04 (@s04) December 18, 2020

11.40 Uhr: Während von Schalker-Seite eine offizielle Bestätigung weiter aussteht, hat sich schon der kommende Gegner Arminia Bielefeld bereits zum Schalke-Chaos geäußert. Trainer Uwe Neuhaus erklärte auf der Spieltags-Pressekonferenz in Hinblick auf die Gegnervorbereitung: „Ich glaube in der Gegnervorbereitung ändert das jetzt nicht so viel. Wer morgen aufläuft, wäre auch bei Manuel Baum schwierig vorherzusagen gewesen. Ich denke auch, dass es dabei weniger um taktische Dinge geht.“ Das teilte der Verein auf Twitter mit.

Neuhaus zum Trainerwechsel auf Schalke:

"Ich glaube in der Gegnervorbereitung ändert das jetzt nicht so viel. Wer morgen aufläuft, wäre auch bei Manuel Baum schwierig vorherzusagen gewesen. Ich denke auch, dass es dabei weniger um taktische Dinge geht."#S04DSC — DSC Arminia Bielefeld (@arminia) December 18, 2020

11.14 Uhr: Zur derzeitigen Situation äußerte sich nun auch ein anderer ehemaliger Schalke-Spieler. Weltmeister Mesut Özil schwelgte auf Instagram in Erinnerung an den Anfang seiner Karriere. Der Arsenal-Profi steht bei seinem aktuellen Arbeitgeber auf dem Abstellgleis. Kein Wunder, dass die Fans ihn deshalb gerne wieder in Königsblau sehen würden. Kommt es zum grandiosen Comeback?

11.01 Uhr: Als Nachfolger wurde auch Friedhelm Funkel gehandelt. Laut Sky ist daran nun aber doch nichts dran. Der TV-Sender habe Kontakt zum ehemaligen Coach von Fortuna Düsseldorf gehabt. Er äußerte gegenüber dem Münchener Sender, dass an den Gerüchten absolut nichts dran sei. Es habe keinen Kontakt gegeben.

10.57 Uhr: Als das Duo zuletzt den Club übernahm, schrieben wir März 2019. Nach dem 25. Spieltag stand Schalke mit vier Punkten Abstand auf den Relegationsplatz auf dem 14. Tabellenplatz. Unter Stevens und Büskens holte der FC Schalke 04 bis zum Saisonende 10 Punkte. Man schloss die Spielzeit mit 33 Punkten auf dem 14. Tabellenplatz ab, wobei der Klassenerhalt am 32. Spieltag erreicht wurde.

10.37 Uhr: Mike Büskens wurde bereits 2019 interimsweise Co-Trainer von Huub Stevens. Nach der Entlassung vom damaligen Trainer Domenico Tedesco. Zu dem gibt es übrigens auch Bundesliga-Rückkehrgerüchte. Denn er verkündete seine Aus beim russischen Klub Spartak Moskau.

10.35 Uhr: Neben Stevens ist laut Bild auch eine weitere Vereinslegende am Freitagmorgen auf Geschäftsstelle vorgefahren sein. Eurofighter Mike Büskens. Es könnte also sein, dass er Stevens als Co-Trainer zur Seite steht.

10.33 Uhr: Stevens soll zunächst nur für die beiden Spiele bis zur Mini-Winterpause übernehmen. Nach Informationen von Sky Reporter Dirk große Schlarmann haben Friedhelm Funkel sowie Dimitrios Grammozis und Thorsten Fink die besten Chancen auf eine Anstellung. Funkel wurde bereits am Donnerstag gehandelt. Hier liest du die Geschichte.

10.28 Uhr: Huub Stevens soll der auserkorene Retter des kriselnden Ruhrgebietsclubs sein. Zum bereits vierten Mal soll der knurrige Holländer S04 coachen. Bereits 1996-2002, 2011/2012 sowie 2019 stand Stevens im königsblauen Trainingsanzug am Seitenrand.

10.23 Uhr: Bereits gestern war die Trainerdiskussion rund um den FC Schalke 04 neu entflammt. Wer Schalke jetzt eigentlich retten sollte, erfährst du hier!

10.21 Uhr: Trainer Manuel Baum hatte von S04-Boss Jochen Schneider eine klare Vorgabe bekommen: Sieben Punkte aus den letzten drei Spielen vor Weihnachten. In Augsburg war das Team noch nah dran am ersten Sieg, gegen Freiburg fiel Schalke zurück in alte Muster.

10.03 Uhr: Neue Informationen sickern durch: Wie übereinstimmenden berichtet wird, übernimmt "Jahrhundert-Trainer" Huub Stevens für die anstehenden Spiele gegen Arminia Bielefeld und im Pokal gegen den SSV Ulm.

Freitag, 09.54 Uhr: Hammer auf Schalke! Mehrere Medien berichten, dass Trainer Manuel Baum beim FC Schalke 04 vor dem Spiel gegen Arminia Bielefeld entlassen hat.