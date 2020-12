FC Schalke 04: Huub Stevens spricht nach Bielefeld-Pleite Klartext – „Du kannst nicht aufgeben“

Der FC Schalke 04 ist einer der großen Traditionsvereine in Deutschland. In der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga belegen die Königsblauen Platz sieben. Sieben Mal wurden die „Knappen“ Deutscher Meister, zuletzt 1958. Fünf Mal gewannen die Schalker den DFB-Pokal, zuletzt im Jahr 2011.

Der Trainerwechsel-Effekt blieb aus: Auch der spontane Einsatz von Huub Stevens als Cheftrainer konnte dem FC Schalke 04 gegen Arminia Bielefeld nicht zum Sieg verhelfen.

Nach der 0:1-Pleite sprach der Jahrhunderttrainer jedoch mit Blick auf die kommenden Spiele Klartext.

FC Schalke 04: Huub Stevens sieht „richtiges Abstiegskampfsspiel“

„Wir haben ein richtiges Abstiegskampfspiel gesehen, in dem beide Mannschaften gekämpft haben“, analysierte Stevens nach dem Spiel. Entscheidend sei am Ende nicht die Einsatzbereitschaft gewesen.

Huub Stevens machte nach der Bielefeld-Pleite deutlich, worauf es beim FC Schalke 04 jetzt ankommt. Foto: imago images / Poolfoto

Denn die wollte der 67-Jährige seiner Mannschaft gar nicht absprechen. „Von außen hatte ich den Eindruck, dass sie alles gegeben haben, aber nicht das Quäntchen Glück hatten. Wir haben Fehler gemacht, durch die wir das Spiel verloren haben.“

So begünstigte etwa ein Absprachefehler zwischen Sané und Oczipka das Bielefelder Siegtor. „Da ist ein Drei-gegen-Eins im Zentrum und keiner nimmt den Mann. Sie verlassen sich aufeinander, müssen aber selbst die Initiative ergreifen“, so Stevens verzweifelt bei „Sky“.

Auf die Frage, ob er die Größe der Aufgabe als Cheftrainer unterschätzt habe, antwortete der Eurofighter-Coach: „Die Probleme sind nicht größer als gedacht. Ich weiß, in welcher Situation wir uns befinden. Da können wir nur rauskommen, wenn wir alle am gleichen Strang ziehen.“

„Aufgeben ist das allerletzte“

Diese Devise formulierte er mehrfach deutlich. Gleich nach dem Spiel sagte er: „Sollen sie aufgeben? Du kannst nicht aufgeben. Du musst immer kämpfen, immer weiter.“ Auf der Pressekonferenz legte er dann sogar nochmal nach. „Aufgeben ist das aller aller allerletzte. Wir werden auch in den kommenden Spielen wieder für das kämpfen, wofür wir stehen.“

Auch für Huub Stevens war die Partie gegen Bielefeld zum Verzweifeln. Foto: imago images / Poolfoto

Die klare Ansage an sein Team: „Es geht nicht anders, da ist kein anderer Weg: Du musst es zusammen tun. Und wenn wir es nicht zusammen tun, dann schaffen wir es nicht.“

Noch stehen in der Bundesliga 21 Partien an, doch die Hoffnung bei vielen blau-weißen Anhängern schrumpft schon jetzt. Der Abstand auf den Relegationsplatz beträgt wegen der Bielelfeld-Pleite jetzt sechs Punkte.

