FC Schalke 04: Tränen bei Schalke-Legende – „Da möchte man mitweinen“

Sichtlich gerührt und den Tränen nahe hat der ehemalige Stürmer des FC Schalke 04 Klaas-Jan Huntelaar am Wochenende sein Karriereende verkündet.

Sieben Jahre seiner Karriere spielte er für den FC Schalke 04. Die Fans trauern mit ihrem einstigen Liebling mit.

FC Schalke 04: Huntelaar gibt Karriereende bekannt

Für seine Ankündigung hatte sich der Niederländer einen besonderen Tag ausgesucht. Huntelaar, der bei Ajax Amsterdam nur noch sporadisch zum Einsatz kommt, durfte am Wochenende gegen Zwolle über 90 Minuten ran.

Sein Treffer zum 1:0 (Endstand 4:0) war sein 150. Treffer in der niederländischen Liga. Nach dem Spiel gab er auf der Pressekonferenz seinen nahenden Abschied bekannt – und war den Tränen nahe. Er sei nicht mehr der Jüngste und nach 18 Jahren Profi-Fußball sei das Ende gekommen, erklärte er.

Eine Szene, die auch die königsblauen Anhänger mitfühlen lässt. Der „Hunter“ war zwischen 2010 und 2017 für die Knappen auf Torejagd gegangen. Insgesamt erzielte er 126 Tore, wurde 2012 mit 29 Treffern in einer Saison Torschützenkönig.

In den sozialen Netzwerken trauerten viele Fans des FC Schalke 04 mit ihrem einstigen Liebling mit und zeigten sich ähnlich bewegt wie der 37-Jährige. „Da möchte man mitweinen“, heißt es in einem Kommentar.

Die Erinnerungen an den niederländischen Torjäger werden so schnell wohl nicht verblassen. „War vom Feinsten, was ich in meinen 25 Jahren Schalke gesehen habe“, heißt es oder auch: „Ein richtig guter Fußballer.“

Eine weitere kreative Idee: „Der Hunter hängt ja bekanntlich am Ende der Saison die Fußballschuhe an den Nagel - wenn bis dahin wieder Zuschauer möglich sind, fände ich ein Abschiedsspiel Ajax gegen Schalke sehr geil...!“

Die Karriere von Klaas-Jan Huntelaar

Huntelaar begann seine Profikarriere in der heimischen Liga und lief dort erstmals 2003 bei den Profis von De Graafschap auf. Anschließend kam er über mehrere Stationen zu Ajax Amsterdam. Dort gelang ihm der Durchbruch und Real Madrid wurde auf ihn aufmerksam.

Anfang 2009 wechselte er für 27 Millionen Euro nach Spanien, wurde aber bereits ein halbes Jahr später schon wieder an den AC Mailand abgegeben. Ein weiteres Jahr später sicherte sich Schalke die Dienste des „Hunters“, wo er zusammen mit Raul ein gefürchtetes Duo bilden sollte. 2017 kehrte er dann zu Ajax zurück, wo er seine Karriere nun ausklingen lässt. In sechs Monaten wird die Ära Huntelaar vorbei sein. (mh)