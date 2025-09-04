Schalke-Flirt weiter vereinslos – hat er sich verzockt?

Das Transferfenster in Deutschland ist offiziell geschlossen und auch der FC Schalke 04 hat seine Kaderplanungen vorerst abgeschlossen. Doch Vorsicht: Es gibt weiterhin Möglichkeiten, Spieler zu verkaufen oder zu verpflichten.

Teams aus der Türkei oder Saudi-Arabien dürfen beispielsweise weiterhin Spieler verpflichten. Daher gilt Moussa Sylla immer noch als potenzieller Abgangskandidat auf Schalke. Der ablösefreie Markt wiederum bietet noch Optionen, Spieler zu verpflichten. Auf diesem Weg hofft der ehemalige Schalke-Flirt Andre Hoffmann, der nach wie vor sehnsüchtig auf ein Angebot wartet.

Schalke: Hoffmann weiterhin vereinslos

Nach acht Jahren trennten sich die Wege von Fortuna Düsseldorf und dem Verteidiger am Ende der vergangenen Saison. 190-mal trug der heute 32-Jährige das Trikot der Fortuna. „Andre Hoffmann war als Kapitän ein Gesicht der Fortuna und hat sich um den Verein verdient gemacht.

Als wichtige Führungsfigur ist er in unserer Mannschaft mit Leistung vorangegangen. Sowohl Andre als auch wir sind an dieser Stelle der Überzeugung, nun im allerbesten Miteinander einen Schnitt zu machen. ‚Hoffi‘ hat bleibenden Eindruck hinterlassen, wir danken ihm für alles, was er bei uns eingebracht hat. Er ist bei der Fortuna immer hoch willkommen“, erklärte Klaus Allofs, Vorstand Sport & Kommunikation, damals tief beeindruckt.

Der Grund für Hoffmanns Abschied war aus seiner Sicht simpel: „Ich hatte den Wunsch, mich noch einmal zu verändern.“ Nach acht Jahren eine verständliche Entscheidung – die er sich jedoch sicher anders vorgestellt hat. Der Transfermarkt ist geschlossen, die Teams haben ihre Kader zusammengestellt und die Saison hat bereits begonnen – jedoch ohne Hoffmann.

Hoffmann und Schalke

Der Innenverteidiger, der einst mit Schalke in Verbindung gebracht wurde, ist weiterhin vereinslos. Nach Informationen von „Sky“ sollte Hoffmann neben Timo Becker eine erfahrene Säule im Schalker Team bilden. Doch die Konkurrenz war offenbar groß. Schalke entschied sich stattdessen für einen anderen Weg und verpflichtete Nikola Katic sowie Hasan Kurucay.

Für Hoffmann bleibt zu hoffen, dass Vereine doch noch eine Schwachstelle in ihrer Abwehr entdecken und auf den ehemaligen Fortuna-Spieler zurückgreifen. Mit seinen 32 Jahren befindet er sich nicht mehr im jüngsten Fußballeralter und eine Vorbereitungszeit im Team ist in seinem Alter wichtig. Je mehr Zeit vergeht, desto schwieriger wird es jedoch für den Ex-Schalke-Flirt, noch unterzukommen.