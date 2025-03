FC Schalke 04: Rückkehr im Sommer? Leihgabe Hoffmann spricht Klartext

Seinen Wechsel zum FC Schalke 04 dürfte sich Ron-Thorben Hoffmann im vergangenen Sommer sicher anders vorgestellt haben. Der 25-Jährige wurde vielerorts als Nummer eins angepriesen, musste letztendlich aber Justin Heekeren den Vortritt lassen.

Schon im Winter folgte der Schritt zurück nach Braunschweig. Bei seinem Ex-Klub soll Hoffmann wieder auf die gewünschte Spielzeit kommen. Kehrt er nach Saisonende wieder zum FC Schalke 04 zurück? Die S04-Leihgabe hat einen klaren Plan!

FC Schalke 04: Hoffmann will nicht zurück

Von wegen Rückkehr nach Gelsenkirchen! Wie Ron-Thorben Hoffmann im Interview mit dem „NDR-Sportclub“ zu Protokoll gibt, will der gebürtige Rostocker unbedingt in Braunschweig bleiben: „Beim Klassenerhalt darf ich bleiben. Das ist vertraglich fest verankert. Und das ist auch mein Wunsch und mein Ziel. Dafür werde ich in den letzten Spielen jeden Stein umdrehen. Damit wir im Sommer die Klasse halten und ich in Braunschweig bleiben kann“, so Hoffmann.

Eine klare Absage also an Königsblau, wo sich Hoffmann trotz seiner enttäuschenden sportlichen Situation bis zuletzt vorbildlich verhalten und in den Dienst der Mannschaft gestellt hatte. Einen kleinen Seitenhieb gegen die Schalker Verantwortlichen konnte sich der Torwart dann aber doch nicht verkneifen: „Ich bin in die Mühlen von Leuten mit eigenen Befindlichkeiten geraten und die Stimmen im Verein waren nicht einer Meinung.“

Verzwickte Torwartsituation auf Schalke

Der 25-Jährige resümiert am Ende: „Der Schritt wirkte für mich zum damaligen Zeitpunkt richtig. Aus heutiger Sicht war es eine Fehleinschätzung.“ Worte, mit denen die letzte Tür für eine Rückkehr zum S04 wohl endgültig zu sein dürfte. Dennoch steht auch fest: Sollte Hoffmann mit Eintracht Braunschweig absteigen, muss der Keeper vorerst nach Gelsenkirchen zurückkehren.

Im Ruhrpott dürfte Hoffmann dann wohl eine mehr als chaotische Torwartsituation vorfinden. Er selbst dürfte einen Transfer forcieren wollen, Loris Karius ist nach derzeitigem Stand ohne Vertrag und Justin Heekeren dürfte nach seiner jüngsten Degradierung wohl keine Ansprüche auf einen Stammplatz im Schalker Kasten anmelden.