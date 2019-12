FC Schalke 04: Hiobsbotschaft bei Weston McKennie! So lange fällt der Allrounder aus

Gelsenkirchen. Die Abwehrprobleme des FC Schalke 04 nehmen immer krassere Ausmaße an. Auch Weston McKennie wird den Königsblauen lange fehlen.

Der Sturz ließ es bereits befürchten: Beim 1:0-Heimsieg des FC Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt war Weston McKennie bereits nach 13 Minuten nach einem Luftzweikampf mit Bas Dost hart mit der Schulter auf den Boden aufgeschlagen.

FC Schalke 04: Weston McKennie fällt mindestens bis Februar aus

Minutenlang wurde der US-Boy behandelt, krümmte sich vor Schmerzen. Die Diagnose: Die Schulter war ausgekugelt, dabei waren mehrere Bänder gerissen.

Weston McKennie steht seinem FC Schalke 04 wegen der Schulterverletzung für Monate nicht zur Verfügung. Foto: imago images/Team 2

Immerhin: Wie S04-Trainer David Wagner am Dienstag mitteilte, kann die Verletzung konservativ behandelt werden. Dass keine Operation nötig ist, verkürzt die Ausfallzeit des Allrounders etwas.

Dennoch wird McKennie dem FC Schalke 04 lange fehlen. Wagner geht davon aus, das 21-jährige Texaner im Februar wieder einsatzfähig sein wird.

McKennie verpasst Hinrunden-Abschluss, Vorbereitung und Rückrunden-Auftakt

Damit verpasst McKennie nicht nur die beiden verbliebenen Spiele der Hinrunde beim VfL Wolfsburg (Mittwoch, 20.30 Uhr) und gegen den SC Freiburg (Samstag, 15.30 Uhr), sondern auch die komplette Winter-Vorbereitung sowie den Rückrunden-Auftakt mit den Knaller-Spielen gegen Borussia Mönchengladbach und Bayern München.

Und das, wo es beim FC Schalke 04 in der Abwehr personell eh schon rabenschwarz statt königsblau aussieht. Salif Sané (Knieverletzung) und Benjamin Stambouli (Fußbruch) sind ebenfalls verletzt, letzterer wird laut Wagner in diesem Jahr nicht mehr zum Einsatz kommen.

Auch Matja Nastasic hat nach hartnäckigen Achillessehnen-Problemen seit anderthalb Monaten keine Partie mehr absolviert, hier müsse man, so Wagner, „von Tag zu Tag schauen“.

Zuletzt half McKennie in der Innenverteidigung aus, gegen Frankfurt musste nun bereits Außenverteidiger Bastian Oczipka dort einspringen. Nachdem Wagner bereits Youngster Ozan Kabak gezwungenermaßen ins kalte Wasser warf, passierte gleiches am Sonntag mit Juan Miranda. Beide stehen nun wohl auch gegen Wolfsburg in der Startelf.