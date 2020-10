FC Schalke 04: Bittere Häme für Königsblau – Fans mit fieser Reaktion: „Direkt die Selbstzerstörung einleiten“

Aktualisiert: am 07.10.2020 um 07:34

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 hat turbulente Wochen hinter sich. Auf den Fehlstart folgte die Trainer-Entlassung und das katastrophale Debüt von Trainer Manuel Baum. Nebenher beschäftigt Schalke 04 auch immer wieder das Finanz-Problem.

Wie groß die Not beim FC Schalke 04 wirklich ist, wurde einmal mehr am Deadline-Day deutlich. Die Schalker Transferaktivitäten hielten sich in Grenzen. Für die wenigen Dinge, die passierten, bekam der Klub dann auch noch viel Häme ab.

FC Schalke 04: Details der Rudy-Leihe verwundern

Zwei Personalien wurden bei den Schalkern am letzten Tag der Transferperiode heiß diskutiert. Zum einen wechselt Sebastian Rudy erneut per Leihe zurück zur TSG 1899 Hoffenheim. Dabei sorgten vor allem die Details des Deals für Stirnrunzeln.

Sebastian Rudy verlässt Schalke erneut. Foto: imago images/RHR-Foto

Rudy wechselt unentgeltlich in den Kraichgau – übrigens bereits seine dritte Rückkehr zur TSG. Darüber hinaus wird Hoffenheim nicht einen Cent von Rudys Gehalt übernehmen.

Schalke zahlt Hälfte von Rudys Gehalt weiter

Dieses wird weiterhin von S04 bezahlt. Entlastet wird die klamme Schalke-Kasse lediglich dadurch, dass Rudy auf die Hälfte seines Gehalts (drei Millionen Euro) verzichtet.

Kilian Ludewig kommt zu Schalke. Foto: imago images/Pro Sports Images

Die zweite Personalie: Kilian Ludewig. Der Transfer des Rechtsverteidigers wurde kurz vor Schließung des Fensters bekanntgegeben. Ludewig wechselt auf Leihbasis für ein Jahr von Salzburg nach Gelsenkirchen – mutmaßlich ohne Kaufoption.

Fans trauen ihren Augen nicht

Eine Tatsache, die den Fans sauer aufstößt, da man so im kommenden Jahr vor einem ähnlichen Problem auf der Verteidiger-Position stehen dürfte. Dementsprechend waren viele Fans nicht gut auf den FC Schalke 04 zu sprechen.

--------------

Mehr News zu Schalke 04:

FC Schalke 04: Schlag ins Gesicht aller S04-Fans! Sead Kolasinac auf dem Weg in die Bundesliga?

FC Schalke 04: Schneider spricht Klartext – „Das kommt von der Birne“

FC Schalke 04: Trotz Pleite in Leipzig – ER darf sich als Gewinner fühlen

-------------

Die Reaktionen in den sozialen Netzwerken sprechen für sich. Hier einige der Reaktionen vom Deadline-Day:

„Sebastian Rudy hat 16 Millionen Euro gekostet und bisher 23 Spiele für Schalke gemacht. Das sind fast 700.000 Euro pro Einsatz. Das muss man sich mal vor Augen führen. Kannst auch direkt die Selbstzerstörung einleiten.“

„Sebastian Rudy verlässt S04 und kehrt zur TSG Hoffenheim zurück. Land NRW übernimmt Teile des Gehalts. Nur noch Details zu klären.“

„In einem Jahr sitzt Rudy wieder vor der Tür. Die TSG leiht den jetzt so lange zum Nulltarif bis sein Vertrag 2022 ausläuft.“

„Sebastian Rudy verzichtet auch aufs Homeoffice.“

„Ist das der neue eSportler?“

„Es ist halt wie bei Kenny wieder nur ein Praktikum ohne Übernahmechance bei S04.“

„Unsere Rechtsverteidiger in der Saison 2020/21 heißen also Kilian Ludewig und Timo Becker.“

>>> FC Schalke 04: Tönnies-Rückkehr zum S04? Ex-Boss macht klare Ansage <<<

Die Schalke-Transfers am Deadline Day, die nicht passierten

Wie erwähnt ist Kilian Ludewig zum FC Schalke 04 gewechselt und Sebastian Rudy zur TSG Hoffenheim zurück gekehrt. Eigentlich hätte noch mehr passieren können oder sollen bei Schalke 04.

Alles neu für Kilian #Ludewig? Nicht ganz - einen alten Bekannten hat er schon entdeckt... 👋🏽



Zum kompletten Interview mit dem #S04-Neuzugang ⤵️ — FC Schalke 04 (@s04) October 6, 2020

Ozan Kabak und Rabbi Matondo hätten mit einem Abgang noch zahlreiche Millionen in die Kassen der Königsblauen spülen können. Zudem war Schalke an Danny Da Costa von Eintracht Frankfurt dran, der Deal platzte jedoch. Hier der Deadline Day bei Schalke im Rückblick!

Rönnow muss ins kalte Wasser

Ein anderer Deal mit Eintracht Frankfurt kam dagegen zustande: Der S04 tauschte Torhüter Markus Schubert gegen Adler-Ersatzkeeper Frederik Rönnow. Und der wurde unerwartet direkt ins kalte Wasser geschmissen. Was der Däne zur Situation auf Schalke sagt, kannst du hier nachlesen >> (mh)