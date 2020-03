FC Schalke 04: DIESER Transfer-Bericht versetzt S04-Fans in Staunen

Gelsenkirchen. Die Torwart-Diskussion beim FC Schalke 04 nimmt kein Ende. Holt S04 einen noch einen weiteren potenziellen Nachfolger für Alexander Nübel oder setzt Trainer David Wagner auf Markus Schubert?

Aus England ist dieser Tage ein Gerücht über einen möglichen Nübel-Nachfolger aufgekommen. Dieser Mann soll eine weitere Option für den FC Schalke 04 sein.

FC Schalke 04: Wildes Gerücht – Holt Schalke einen neuen Torwart?

Das ist die Situation: Alexander Nübel wird den FC Schalke 04 im Sommer ablösefrei in Richtung FC Bayern München verlassen. Seinen Platz im S04-Tor verlor er nach einigen Patzern an Konkurrent Markus Schubert.

Schubert ist noch bis 2023 an Schalke gebunden und ist mit seinen 21 Jahren eigentlich der Mann für die Zukunft. In den verbleibenden neun Bundesliga-Spielen kann er sich für einen Stammplatz in der nächsten Saison empfehlen.

Ralf Fährmann konnte sich bei Norwich City nicht durchsetzen. Foto: imago images/Focus Images

Die frühere Nummer eins Ralf Fährmann wurde vor der Saison an Norwich City verliehen. Weil er jedoch nicht an Stammkeeper Tim Krul vorbeikam, wurde er weiter an den norwegischen Club Brann Bergen verliehen.

Jetzt soll ausgerechnet Tim Krul ein Thema bei Schalke sein. Wie die englische „Sun“ berichtet, hat S04 ein Auge auf den Holländer geworfen und will ihn im Falle eines Abstiegs von Norwich verpflichten.

Transfer eher unwahrscheinlich

Um es mal vorsichtig zu formulieren: Dieses Gerücht überrascht. Schließlich hatten die Vereinsverantwortlichen auf Schalke stets betont, dass sie mit Schubert und Fährmann in die kommende Saison gehen wollen.

Ob Fährmann sich ab Juli auf Schalke erneut mit Krul um den Platz im Tor streiten muss? Die kommenden Monate werden es zeigen. (fs)