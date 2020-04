FC Schalke 04: Amine Harit spricht offen über Wechsel – „Mein Traum ist...“

Erst im November 2019 hat Amine Harit seinen Vertrag beim FC Schalke 04 langfristig verlängert. Ein Abgang im Sommer wäre nur bei einem unmoralischen denkbar.

Trotzdem spricht der S04-Star Amine Harit nun offen über einen Wechsel.

FC Schalke 04: Harit will zurück in die Heimat

Die Fans vom FC Schalke 04 müssen sich keine Sorgen machen. Harit redet nicht über seinen nächsten Schritt, sondern schon über ein mögliches Karriereende. Der Marokkaner hat sein Wunschziel verraten.

„Als ich jünger war, habe ich meinem Vater und meinen Onkeln erklärt, dass es mein Traum ist, für Wydad zu spielen, bevor ich meine Schuhe an den Nagel hängen werde“, wird Harit von „Ruhr24“ zitiert.

Das ist Amine Harit

Geboren am 18.06.1997 in Pontoise, Frankreich

Nationalität: Frankreich/Marokko

Bundesliga-Spiele/Tore: 73/10

Kam 2017 für 8 Millionen Euro vom FC Nantes zum FC Schalke 04

Sein Vertrag läuft bis zum 30.6.2024

Amine Harit hat sich beim FC Schalke 04 enorm entwickelt. Foto: imago images/RHR-Foto

Wie so viele Fußballer will auch Harit vor seinem Karriereende noch einmal in seiner Heimat spielen. Wydad Casablanca (Wydad Athletic Club) ist der Rekordmeister in Marokko.

„Eine Entscheidung des Herzens“

Groß geworden ist Harit in Frankreich in Pointoise in der Nähe von Paris. Als Kind kickte er bei Paris Saint-Germain und den Red Stars Paris, bis er in die Jugend des FC Nantes wechselte.

Auch wenn der 22-Jährige alle Jugendmannschaften der französischen Nationalmannschaft durchlief, entschied er sich am Ende für das Heimatland seiner Eltern. „Eine Entscheidung des Herzens“, sagte Harit damals. Seit seinem Debüt 2017 lief er insgesamt sieben Mal für Marokko auf. (fs)