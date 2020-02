Schalke – Hertha im Live-Ticker: Wagner im Pokal setzt auf die Jugend!

Schalke – Hertha: Jean-Clair Todibo steht erstmal in der S04-Startelf.

Gelsenkirchen. Im Achtelfinale des DFB-Pokal steigt am Dienstagabend (20.45 Uhr) die Partie Schalke – Hertha.

Bereits letzte Woche Freitag trafen Schalke und Hertha in der Bundesliga aufeinander. In diesem Duell gab es keinen Sieger.

Schalke – Hertha im Live-Ticker

Im DFB-Pokal sind die Regeln anders. Dieses Mal muss es einen Sieger geben. Wer feiert den Einzug ins Viertelfinale und für wen ist wiedermal vorzeitig Schluss?

Alle Infos zum DFB-Pokal und zum Spiel FC Schalke 04 – Hertha BSC im Live-Ticker!

--------

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

---------

Schalke – Hertha -:- (-:-)

Tore:

---------

+++ DFB-Pokal: Auslosung des Viertelfinals - hier gibt’s alle Infos +++

---------

Mögliche Aufstellungen:

Schalke: Nübel - Caligiuri, Todibo, Nastasic, Oczipka - Mascarell - Schöpf, Boujellab - Harit - Kutucu, Gregoritsch

Bank: Langer (TW), McKennie, Miranda, Kabak, Raman, Matondo, Burgstaller, Becker, Mercan

Hertha: Jarstein - Torunarigha, Stark, Boyata, Plattenhardt - Ascacibar - Köpke, Maier, Skjelbred, Wolf – Piatek

Bank: Smarsch (TW), Pekarik, Esswein, Klünter, Grujic, Dilrosun, Mittelstädt, Ibisevic, Lukébakio

---------

Spieldaten:

Anstoß: Dienstag, 04.02.2020, 20.45 Uhr

Ort: Veltins-Arena, Gelsenkirchen

Schiedsrichter: Harm Osmers

---------

20.27 Uhr: Die erste Überraschung hatte der Pokal-Abend auch schon im Programm. Eintracht Frankfurt zieht mit einem 3:1-Sieg über Herbstmeister RB Leipzig ins Viertelfinale ein.

20.22 Uhr: Der erste Viertelfinalist steht mittlerweile auch fest: Fortuna Düsseldorf hat sich mit 5:2 gegen den 1. FC Kaiserslautern (3. Liga) durchgesetzt.

20.11 Uhr: Mit Nassim Boujellab und Ahmet Kutucu setzt Wagner heute auf zwei Spieler, die in der Knappenschmiede groß geworden sind.

20.05 Uhr: Suat Serdar ist nicht rechtzeitig wieder fit geworden. Der Nationalspieler fehlt mit einer Sprunggelenksverletzung.

19.59 Uhr: S04-Trainer David Wagner wechselt ebenfalls ordentlich durch. Mit Boujellab, Kutucu, Todibo und Schöpf stehen gleich vier neue in der Startelf. Überraschend steht Kabak nicht in der Startelf, dafür gibt Todibo sein Debüt.

19.57 Uhr: Hertha-Coach Jürgen Klinsmann nimmt ganze fünf Veränderungen im Vergleich zum 0:0 am Freitagabend vor. Neuzugang Piatek steht erstmals in der Startelf. Zudem rücken Stark, Plattenhardt, Maier und Köpke in die Startelf.

19.55 Uhr: Die Aufstellungen sind da:

Schalke: Nübel - Caligiuri, Todibo, Nastasic, Oczipka - Mascarell - Schöpf, Boujellab - Harit - Kutucu, Gregoritsch

19.17 Uhr: Der FC Schalke 04 hat sich derweil noch einmal einen Neuzugang gesichert. Wie der BVB schlug S04 in Norwegen zu. Der neue Mann ist ein Versprechen für die Zukunft. Alles zum Transfer erfährst du HIER!

15.45 Uhr: Genau fünf Stunden vor Anpfiff die Ergebnisse der fünf jüngsten Aufeinandertreffen zwischen beiden Teams.

31. Januar 2020: Hertha BSC – FC Schalke 04 0:0

31. August 2019: FC Schalke 04 – Hertha BSC 3:0

25. Januar 2019: Hertha BSC – FC Schalke 04 2:2

2. September 2018: FC Schalke 04 – Hertha BSC 0:2

3. März 2018: FC Schalke 04 – Hertha BSC 1:0

12.17 Uhr: Derweil gab es zwischen den beiden Trainern – David Wagner auf Schalker und Jürgen Klinsmann auf Berliner Seite – eine kleine verbale Auseinandersetzung. Wer das Duell abseits des Rasens für sich entschieden hat? Entscheide selbst! Alle Aussagen >>HIER<<!

Dienstag, 4. Februar, 12.15 Uhr: Matchday! In etwas mehr als sechs Stunden geht es los. Wer darf sich nach diesem Abend DFB-Pokal-Viertelfinalist nennen: Schalke oder die Hertha?

22.35 Uhr: Im Vorfeld gab es einen kleinen Zoff zwischen den Trainern. Alles dazu erfährst du >>HIER<<!

21.12 Uhr: Der FC Schalke 04 bangt vor dem Duell mit der Hertha um den Einsatz von Suat Serdar. Bei der heutigen Pressekonferenz konnte Trainer David Wagner noch keine endgültige Entscheidung mitteilen.

15.46 Uhr: Du hast die Partie am Freitag verpasst? Hier findest du alle Highlights zum Bundesliga-Match zwischen Hertha BSC und dem FC Schalke 04. >>Hier<<

13.51 Uhr: In der Geschichte des DFB-Pokal gab es die Begegnung erst drei Mal. Die letzte Partie ist schon über 36 Jahre her. Damals spielte man noch mit Hin-und Rückspiel. Die Schalker-Bilanz: 3 Siege, 2 Remis, 1 Niederlage.

13.47 Uhr: Die Bilanz spricht für Königsbalu. Von 88 Duellen konnte Schalke 41 gewinnen, 16 endeten Remis. Zuhause ist S04 sogar noch deutlicher im Vorteil. 28 Siege und 9 Remis in 44 Partien stehen zu Buche.

+++ FC Schalke 04: Droht ein weiterer Gruselkick gegen Hertha? +++

11.22 Uhr: Es ist bereits das zweite Spiel zwischen Schalke und Hertha in den letzten fünf Tagen. Erst am Freitagabend waren die Schalker zu Gast im Berliner Olympiastadion. Die Teams trennten sich 0:0 und lieferten ein extrem mäßiges Spiel. Die Fans hoffen, dass im Pokal mehr Schwung reinkommt und die Mannschaften sich nicht erneut neutralisieren. Wir wünschen uns vor allem eins: Tore!

Montag, 3. Februar, 09.45 Uhr: Guten Morgen und herzlich willkommen zum Pokal-Kracher zwischen dem FC Schalke 04 und Hertha BSC. In unserem Live-Ticker erfährst du alles rund um das Achtelfinale des DFB-Pokals.