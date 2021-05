FC Schalke 04: Fans gehen auf die Barrikaden! Wegen dieser Entscheidung – „völliger Wahnsinn“

Gelsenkirchen. FC Schalke 04 gegen Hertha BSC: Das sind sieben Corona-Ausfälle gegen drei Wochen Corona-Quarantäne.

Beim FC Schalke 04 sind gleich drei Spieler an Covid-19 erkrankt sind, vier weitere müssen als enge Kontaktpersonen in Quarantäne. Trotzdem findet das Bundesliga-Nachholspiel am Mittwochabend statt. Die Fußballfans in Deutschland haben dafür wenig Verständnis – vorsichtig formuliert.

FC Schalke 04: Fans laufen Sturm gegen Spiel-Austragung gegen Hertha

Vor und während des gerade gestarteten Quarantäne-Trainingslagers tauchen beim S04 mehr und mehr Coronafälle auf. Ein Schnelltest war am Montag positiv, die anschließende PCR-Testreihe bestätigte den Fall nicht nur, sondern ergab auch eine zweite Infektion.

FC Schalke 04 gegen Hertha BSC findet trotz mehrerer Coronafälle beim S04 statt (Symbolfoto). Foto: imago images/RHR-Foto

Am Dienstagabend wurde vorsichtshalber erneut getestet. Und siehe da: Ein dritter Spieler hat sich angesteckt. Er muss ebenfalls in Isolation – vier weitere Profis als enge Kontaktpersonen in Quarantäne.

Schalke mit sieben Ausfällen – Corona-Chaos gerät außer Kontrolle

Sieben Ausfälle. Nicht nur am Mittwoch (18 Uhr) gegen Hertha BSC, sondern auch am Samstag (15.30 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt. Auch wenn der FC Schalke 04 versichert, höchste Schutzvorkehrungen getroffen zu haben: Ganz offensichtlich hat der Klub das Infektionsgeschehen im Team nicht mehr unter Kontrolle.

------------------------------------

Mehr aktuelle Schalke-News:

FC Schalke 04: Fliegt Dimitrios Grammozis doch noch? Berichte sorgen für Mega-Wirbel

Fans des FC Schalke 04 werden kreidebleich – hat der S04 etwa diese Chance vertan?

FC Schalke 04: Fans starten spektakuläre Aktion – Fanclub in Togo freut sich

------------------------------------

Das Gesundheitsamt Gelsenkirchen hat die Austragung des Spiels genehmigt. Auch von Schalke, Hertha und dem Liga-Verband gibt es keine Einwände. Über die gefährliche Situation wird geschwiegen. Denn: Nicht nur die Profis des S04 sind nun einer erhöhten Infektionsgefahr ausgesetzt – auch das Funktionsteam und Gegner Hertha BSC, der nach zahlreichen Corona-Fällen erst letzte Woche aus einer 23-tägigen Quarantäne kam.

#S04-Update: Bei der PCR-Testreihe am Dienstag (11.5.) wurde ein weiterer Spieler positiv auf Covid-19 getestet. Er ist damit der insgesamt dritte Spieler, bei dem aktuell ein positiver Befund vorliegt.



Das Spiel gg. @HerthaBSC kann aber trotzdem stattfinden - mehr dazu hier ⤵️ — FC Schalke 04 (@s04) May 12, 2021

Die Fans von Schalke, Hertha und selbst die neutralen Fußballfans sind fassungslos, dass diese Partie nicht abgesagt wird. Sie sehen sich nicht nur im Vorwurf der Sonderrolle des Fußballs bestätigt. Auch eine Wettbewerbsverzerrung wird vorgeworfen – denn im Gegensatz zu Schalke ist Hertha noch mitten im Abstiegskampf und trifft nun nicht nur auf einen desolaten, sondern darüber hinaus personell extrem geschwächten Gegner.

+++ FC Schalke 04 – Hertha BSC: Die Nachholpartie im Live-Ticker +++

Hier einige Reaktionen: