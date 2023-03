FC Schalke 04: Star packt über Wechsel aus – „Dachte, irgendjemand wollte mich auf den Arm nehmen“

Eigentlich hatte Henning Matriciani schon längst mit dem Traum vom Profi-Fußball abgeschlossen, doch dann kam plötzlich der Anruf des FC Schalke 04. Eine Chance, die sich der Verteidiger nicht entgehen lassen wollte.

Inzwischen ist Henning Matriciani fester Bestandteil im Kader des FC Schalke 04 und wurde sogar in die U21-Nationalmannschaft berufen. Am Dienstagabend (28. März) feierte er sein Debüt. Für den 23-Jährigen ist das kaum zu glauben.

FC Schalke 04: Matricani dachte an einen Scherz

Vor zweieinhalb Jahren kickte Matriciani noch in der Regionalliga bei seinem Heimatverein SV Lippstadt, machte seine Ausbildung zum Physiotherapeuten und hatte sich auf ein „normales“ Leben eingestellt. Doch dann kam der Anruf von Gerald Asamoah.

„Ich hatte damit überhaupt nicht gerechnet und dachte zunächst, irgendjemand wollte mich auf den Arm nehmen. Aber mir wurde dann relativ schnell klar, dass das ernst ist. Und ich wusste dann auch sehr schnell, dass ich diese Chance bei Schalke nutzen muss. Sonst hätte ich mich immer geärgert“, berichtet Matriciani im Interview mit „ran.de“.

Er betont: „Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich mal als Profi in der Bundesliga spielen werde. Und ich habe auch nie damit gerechnet, so häufig bei den Profis zum Einsatz zu kommen. Das freut mich natürlich sehr. Im Fußball ist eben tatsächlich alles möglich.“

Matriciani sieht sich als Vorbild für „Späteinsteiger“

Mit dem Traum vom Profi-Fußball hatte er zum damaligen Zeitpunkt schon abgeschlossen. Doch mit starke Leistungen in der zweiten Mannschaft des FC Schalke 04 empfahl er sich für die Profis und machte auch dort seine Sache gut. Inzwischen steht er regelmäßig in der Bundesliga auf dem Feld., kommt in dieser Saison schon auf 14 Einsätze. „Ich bin ein Beispiel dafür, dass auch Späteinsteiger ihren Weg im Profi-Fußball machen können“, sagt Matriciani.

Und auch die Herzen der Schalke-Fans hat Matriciani schon erobert – spätestens mit seiner grandiosen Grätsche im Revierderby gegen Borussia Dortmund, die S04 das 2:2 rettete.