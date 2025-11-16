Bei Mitgliederversammlung vom FC Schalke 04: Hefer kann sich DFL-Spitze nicht verkneifen

Selten fand eine Mitgliederversammlung des FC Schalke 04 in den vergangenen Jahren unter so harmonischen Umständen statt wie am Samstag (15. November). Die sportliche Erfolgsgeschichte unter Miron Muslic hat daran entscheidenden Anteil. Doch auch aus anderen Bereichen des Vereins gibt es positive Nachrichten.

So verkündete der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Axel Hefer, viel Positives in Bezug auf die Fans und die Unterstützung des FC Schalke 04. Dabei kam er aber nicht umhin, einen kleinen Seitenhieb gegen die DFL zu verteilen – bei einem Thema, das S04 schon seit einiger Zeit gewaltig stört.

FC Schalke 04: Einnahmen gleich, trotz TV-Nachteil

In seiner Rede ging Hefer auf die Einnahmen des Vereins ein. Man habe es geschafft, durch verschiedene Partnerschaften, die Einnahmen zu stabilisieren. Eine große Hilfe dabei sei auch gewesen, dass das Stadion quasi immer ausverkauft ist. „Eine Million Besucher kamen in der abgelaufenen Saison hier zu uns in die Veltins-Arena – damit lagen wir europaweit auf Platz zehn“, so Hefer.

„Dafür tausend Dank an alle – auch das ist keine Selbstverständlichkeit“, bedankt er sich bei den Fans. Dann die kleine Spitze gegen des FC-Schalke-04-Bosses gegen die DFL: „Zusätzlich zu diesem Topwert liegen wir auch bei den Einschaltquoten ganz vorne, allerdings leider ohne Berücksichtigung bei der Zuteilung der Fernsehgelder.“

In diesem Bereich habe man mit sinkenden Einnahmen zu kämpfen. Diese sind mit den schwachen Leistungen der Vorjahre zu begründen, denn die Verteilung der TV-Gelder ist entscheidend durch den sportlichen Erfolg geprägt.

Schalke will neue Regelung

Das ist den Knappen schon länger ein Dorn im Auge. Gemeinsam mit anderen Klubs kämpft man schon länger dafür, dass Einschaltquoten bei der Verteilung der Gelder in höherem Maße eingerechnet werden. Der Gedanke dahinter: Auch wenn es sportlich seit Jahren nicht läuft, sind die Knappen noch immer ein Zugpferd und mit dafür verantwortlich, dass durch die Vergabe der TV-Rechte Milliarden-Beträge erlöst werden können.

Ein erneuter Vorstoß in dieser Causa scheiterte Anfang des Jahres (mehr dazu kannst du hier lesen). Deshalb musste Hefer auf der Mitgliederversammlung des FC Schalke 04 einräumen: „Wir liegen etwa neun Millionen [Euro; Anm. d. Red.] niedriger als in der ersten Zweitligasaison.“ Etwas, dass den Knappen natürlich so gar nicht schmeckt.