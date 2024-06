FC Schalke 04: Keine guten Nachrichten vom S04-Boss! Es droht bitteres Déjà-vu

Borussia Dortmund, der FC Bayern München oder auch der FC St. Pauli – sie alle haben schon ihr Trikot für die nächste Saison präsentiert. Beim FC Schalke 04 warteten die Fans bislang vergeblich. Das neue Trikot ist noch nicht da – und wird wohl auch erst in ein paar Wochen oder sogar noch später kommen.

Der Grund: Noch immer hat der FC Schalke 04 keinen neuen Hauptsponsor präsentiert. Damit kann das Trikot nicht in den Verkauf gehen. Und die Worte von S04-Boss Matthias Tillmann klingen nicht so, als wäre eine zeitnahe Lösung in Sicht.

Für viele Fans des FC Schalke 04 ist es ein bitteres Déjà-vu. Schon im vergangenen Jahr präsentierte Königsblau erst einen Tag vor dem Start der 2. Bundesliga den neuen Hauptsponsor: Partner Veltins sprang für ein Jahr in die Bresche und zierte noch einmal das Trikot der Schalker. Zuvor gab es nur eine „Fan-Edition“ ohne Sponsor.

Das gleiche Schicksal droht den Fans des FC Schalke 04 in diesem Jahr schon wieder. Denn: Sieben Wochen vor Saisonstart hat Königsblau noch keinen neuen Hauptsponsor präsentiert. Seit Anfang des Jahres kümmert sich die Vermarktungsagentur „Sportfive“ um den Job, bislang gibt es aber noch kein Ergebnis.

Tillmann macht wenig Hoffnung auf schnelle Lösung

S04-Boss Tillmann bleibt allerdings noch gelassen. Man habe „Sportfive“ nicht mit dem Anspruch geholt, kurz darauf einen Hauptsponsor präsentieren zu können, sagte er dem „kicker“. Er betonte: „Wir haben gesagt, dass das Zeit braucht, die Suche läuft ruhig und gewissenhaft. Dass wir erst so spät den Klassenerhalt geschafft haben, war nicht unbedingt förderlich. Es macht einen Unterschied, ob man über 2. und 3. oder über 1. und 2. Liga spricht.“

Und seine Worte klingen danach, als könnte es noch ein paar Wochen dauern: „Ich bin optimistisch, dass wir spätestens zum 1. Spieltag einen neuen Hauptsponsor präsentieren werden, bei dem wir mit der Vertragslaufzeit und den finanziellen Rahmenbedingungen zufrieden sein können und der auch gut zu Schalke passt.“

Verein drohen Einbußen

Damit müssen die Fans warten. Für den Verein kommt es aber noch schlimmer: Es drohen heftige Einnahmeeinbußen, da der Vertrag mit Veltins am 30. Juni ausläuft. Und: Wenn noch kein neuer Hauptsponsor und kein neues Trikot da sind, kann man auch keine neuen Jerseys verkaufen.