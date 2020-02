FC Schalke 04: Hat S04 ein Torwart-Problem? Statistik liefert schockierende Fakten

Gelsenkirchen. Eigentlich galt der FC Schalke 04 immer als die Torwart-Schmiede im deutschen Profifußball, doch eine Statistik legt schockierende Fakten offen.

Wie einem Bericht der „WAZ“ zu entnehmen ist, führt der FC Schalke 04 mit beiden Torhütern eine Negativ-Liste der Bundesliga an.

FC Schalke 04: Hat Königsblau ein Torwart-Problem?

Mit Alexander Nübel und Markus Schubert hat der FC Schalke 04 eigentlich zwei der besten deutschen Nachwuchs-Keeper in seinen Reihen. Beide spielten oder spielen für die deutsche U21-Nationalmannschaft. Nübel ist mittlerweile zu alt, Schubert übernahm.

Doch wie das Portal „opta“ belegt, führen die beiden Schalke-Keeper die Liste der Patzer-Könige in dieser Saison an. Keiner griff häufiger entscheidend daneben als die beiden S04-Torhüter.

Alexander Nübel ist beim FC Schalke 04 die Nummer eins. Foto: imago images/Revierfoto

Nübel erhöhte seinen Wert bei der Niederlage gegen RB Leipzig auf drei folgenschwere Patzer. Damit führt er die Liste gemeinsam mit dem Düsseldorfer Zach Steffen an.

Aber damit nicht genug: Nübel-Vertreter Schubert steht ebenfalls auf dem Spitzenposition. Der 21-Jährige absolvierte zwar lediglich fünf Spiele, doch griff schon drei Mal richtig daneben – zwei Mal beim 0:5 gegen die Bayern, seinem letzten Spiel im S04-Kasten.

„Solche Fehler passieren selbst den besten Torhütern“

Hat der FC Schalke 04 also ein Torwart-Problem? Nein, von einem Problem kann man bei solch talentierten Keepern wohl nicht sprechen. Nübel wechselt nicht ohne Grund im Sommer zum FC Bayern München und Schubert ist als U21-Nationalkeeper ebenfalls auf dem besten Weg.

Markus Schubert ist beim FC Schalke 04 die Nummer zwei. Foto: imago images/Laci Perenyi

„Solche Fehler passieren selbst den besten Torhütern“, so Klaus Thomforde, Torwarttrainer der deutschen U21-Nationalmannschaft, gegenüber der „WAZ“ und sagt weiter: „Ein Torwart muss aus solchen Situationen lernen“

„Sie sind herausragende Torhüter in ihrer Altersklasse, deren Entwicklung noch längst nicht am Ende ist. Es ist ganz normal, dass sie auf allerhöchstem Niveau in der Bundesliga auch mal an ihre Grenzen stoßen.“ Für den 57-Jährigen sind genau das die Momente, die man als Torwart „erleben muss“, um zu reifen.

Kurz zusammengefasst: Schalkes Keeper sind noch blutjung und dürfen sich deshalb auch mal den ein oder anderen Fehler erlauben. Ihr Potential ist dennoch unumstritten.

Den gesamten Text „Schalke-Torhüter patzen in der Bundesliga am häufigsten“ von der WAZ liest du hier >>> (fs)