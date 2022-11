FC Schalke 04: Nach Verletzungsdrama um Harit – jetzt steht die Diagnose fest

Es waren schlimme Szenen, die sich am Sonntagabend in Monaco abspielten. Beim Spiel zwischen der AS Monaco und Olympique Marseille zog sich Amine Harit, Leihspieler des FC Schalke 04, augenscheinlich eine schlimme Verletzung zu.

Der Marokkaner blieb mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden liegen, hielt sich das linke Knie. Auch die Fans des FC Schalke 04 bangten mit ihrem ehemaligen Spieler. Jetzt steht die Diagnose fest.

FC Schalke 04: Harit verletzt sich

Die Szene hatte sich bei einem Zweikampf zwischen Harit und Axel Disai abgespielt. Nach einem Pass hechtete die S04-Leihgabe nach dem Ball. Dabei blieb er jedoch im Rasen hängen und wurde gleichzeitig von Disasi am Knie getroffen. Dieses verdrehte sich heftig.

Sofort blieb er am Boden liegen. Mitspieler winkten sofort die Ärzte herbei. Einige schlugen sich die Hände vor das Gesicht. Ihnen war sofort klar, dass auf Harit wohl eine lange Pause warten würde. Einen Tag nach dem Verletzungsdrama ist nun die Diagnose bekannt.

Diagnose steht fest

Wie Harits Verein Marseille am Montag mitteilte, habe sich der Spieler eine Kreuzbandzerrung zugezogen. Die schlimmsten Befürchtungen wie ein Kreuzbandriss oder andere langwierige Verletzungen blieben ihm damit erspart.

Derweil ließ der Verein wissen, dass weitere medizinische Untersuchungen im Gange sind, um die bestmögliche Versorgung bieten zu können. Über die genaue Ausfallzeit machte Olympique keine Angaben.

FC Schalke 04 schickt Genesungswünsche

Zur Aufmunterung gab es auch Genesungswünsche aus Deutschland. „Gute Besserung aus GE, werde schnell wieder fit, Amine“, twitterte der FC Schalke 04 am Montagmittag. Viele Fans schlossen sich dem an. „Gott sei Dank kein Riss, das sah verdammt übel aus“, meint einer.

Harit war im Sommer erneut nach Frankreich ausgeliehen worden – dieses Mal mit einer Kaufpflicht. Diese greift, wenn er 15 Spiele für Marseille absolviert. Diese Grenze knackte Harit bereits in der Woche vor dem Verletzungsdrama.