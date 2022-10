FC Schalke 04: Amine Harit vor Meilenstein – auch S04 freut das

Big Points für Olympique Marseille und Amine Harit. Der Leihspieler des FC Schalke 04 war am Mittwochabend in der Champions League im Einsatz. Dabei war der Mittelfeldspieler nicht unwesentlich am Erfolg seiner Mannschaft beteiligt.

Mehr noch: Harit und Marseille stehen vor einem Meilenstein. Mit großem Interesse verfolgt auch der FC Schalke 04 das Treiben seines Spielers. Geht es so weiter, dürfte schon bald die Kaufpflicht greifen. Die Knappen dürften sich über sichere Millionen freuen.

FC Schalke 04: Harit führt Marseille zum Sieg

Marseille war bei Sporting Lissabon in Portugal zu Gast. Die Begegnung entwickelte sich zu einem wilden Auf und Ab. Aufseiten der Hausherren flogen gleich zwei Spieler vom Platz. Marseille nutze die zahlenmäßige Überlegenheit clever. Am Ende jubelte das Team über einen 2:0-Sieg.

Besonderen Anteil hatte daran Harit. Vor dem ersten Treffer holte er den Elfmeter heraus und forcierte die erste Gelb-Rote Karte. Kurze Zeit später bereitete er mit einem präzisen Pass das vorentscheidende zweite Tor von Alexis Sanchez vor.

Harit träumt vom Achtelfinale

Wie wichtig der Erfolg ist, zeigt ein Blick auf die Tabelle der Gruppe D. Olympique hatte die ersten beiden Spiele gegen Frankfurt und Tottenham verloren, ließ nun zwei Lissabon-Siege folgen. Weil die Eintracht zeitgleich gegen die Spurs verlor, rücken Harit und Co. auf Platz zwei vor.

Dieser würde bekanntermaßen zum Einzug ins Achtelfinale qualifizieren. Für die Franzosen wäre das ein wahrer Meilenstein. Der CL-Sieger von 1993 wartet nämlich seit zehn Jahren darauf, die Gruppenphase zu überstehen.

FC Schalke 04 könnte profitieren

S04 drückt seinem Spieler selbstverständlich die Daumen. Denn durch weitere Einsatzmöglichkeiten in der Königsklasse wird die Kaufpflicht immer wahrscheinlicher. Eine solche hatte Rouven Schröder bei der Leihe vereinbart.

Dem Vernehmen nach soll diese greifen, sobald Harit 15 Einsätze absolviert hat. Einsätze in der Startelf gelten als ein Spiel, währen Joker-Einsätze als 0,5 Spiele gewertet werden. Nach dieser Rechnung kommt Harit derzeit auf 6,5 Einsätze.