FC Schalke 04: ER kehrt endlich zurück und muss sich sofort beweisen

Gelsenkirchen. Zwei Wochen unfreiwillige Pause warfen Amine Harit beim FC Schalke 04 zuletzt aus der Bahn. Ein positiver Corona-Test zwang den 23-Jährigen bei den Pleiten gegen Werder Bremen und RB Leipzig in die Zuschauerrolle.

Jetzt will Harit wieder voll angreifen. Seit seinem letzten Einsatz hat sich die Lage auf Schalke allerdings deutlich verändert.

FC Schalke 04: Harit muss sich bei Rückkehr neu beweisen

Die Übungen am Berger Feld leitet schließlich nicht mehr David Wagner, zu dem Harit ein gutes Verhältnis gehabt haben soll. Seit anderthalb Wochen heißt der neue Cheftrainer Manuel Baum. Und mit dem Trainerwechsel dürften auch die Karten im Kampf um die Stammplätze neu gemischt worden sein. Bei der 0:8-Blamage gegen die Bayern hatte Harit – wie die übrigen S04-Kicker auch – alles andere als Werbung für sich gemacht.

Harit konnte diesen Eindruck durch die Zwangspause bislang nicht korrigieren. Allerdings nutzen auch seine Teamkollegen die Gelegenheit in den folgenden zwei Partien (1:3 und 0:4) nicht.

Für Harit gilt dennoch: Bei seiner Rückkehr muss er sowohl Neu-Coach Baum als auch dem königsblauen Anhang sofort beweisen, dass er wieder zum Leistungsträger werden kann.

Durch die Länderspielpause bleibt sowohl Harit als auch Baum noch etwas mehr Zeit, um das Duell gegen Union Berlin zu planen. Ob der marokkanische Nationalspieler in der Begegnung am kommenden Samstag (18.30 Uhr, DER WESTEN berichtet live) schon wieder zur Startelf gehört, bleibt daher noch offen. (the)