FC Schalke 04: Auch das noch! Nach Hannover-Niederlage ist es offiziell

90 Sekunden der Unachtsamkeit haben krasse Auswirkungen. Der FC Schalke 04 gibt in der Schlussphase gegen Hannover 96 den Sieg noch aus der Hand. Statt mit drei Siegen in Folge in die Länderspielpause zu gehen, herrscht wieder königsblaue Ernüchterung.

Erst in zwei Wochen geht es für den FC Schalke 04 gegen Greuther Fürth weiter. Schon jetzt steht allerdings fest: Ein Spieler wird Kees van Wonderen dabei definitiv nicht zur Verfügung stehen.

FC Schalke 04: Kaminski muss aussetzen

Gegen alle Widerstände und Kritik hielt Kees van Wonderen bisher an Marcin Kaminski in der Innenverteidigung fest. Auch wenn der Pole insbesondere in Sachen Geschwindigkeit Defizite aufweist, schätzt sein Trainer die Stärken im Aufbauspiel. Das sicherte seinen Stammplatz.

In Fürth ist van Wonderen jedoch zum Wechsel gezwungen. Der Grund: Kaminski hatte sich gegen Hannover nicht im Griff. Weil er zu viel meckerte, verwarnte ihn der Schiedsrichter. Für den Verteidiger des FC Schalke 04 war es die fünfte Gelbe Karte in der Saison. Damit ist er gesperrt.

+++ Auch spannend: Großer Knall nach Schalke – Hannover? Verein steht vor einem Scherbenhaufen +++

Bruch nach Auswechslung

Kurz darauf wechselte van Wonderen Kaminski (beim Stand von 1:0) aus und brachte Tomas Kalas. Vermutlich, damit sich die Innenverteidigung Kalas/Schallenberg schon mal für das Spiel in Fürth einspielen konnte.

Doch danach wurde es besonders bitter. Kaminski hatte an diesem Abend einen vernünftigen Job gemacht, hinten kaum etwas anbrennen lassen. Von der Bank aus musste der Abwehrboss dann angucken, wie sich seine Teamkameraden in kürzester Zeit zwei Gegentore fingen (hier alle Highlights zum Nachlesen) und das Spiel verloren.

Mehr von uns kannst du hier lesen:

Wie es letztlich mit Kaminski gelaufen wäre? Unklar. Doch Fakt ist, dass der FC Schalke 04 das Spiel ohne ihn noch aus der Hand gab und er im nächsten Spiel fehlt. Immerhin hat Kees van Wonderen jetzt zwei Wochen Zeit, um sich für dieses Problem eine Lösung zu überlegen.