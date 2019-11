FC Schalke 04: Hammer! ER ist zurück – und kriegt sofort eine Startelf-Garantie

Gelsenkirchen. Ein 20 Millionen-Euro-Mann in der vierten Liga! Beim Regionalliga-Revierderby zwischen der U23 des FC Schalke 04 und Rot-Weiss Essen steht in der königsblauen Gäste-Elf ein Spieler, der mehr als siebenmal so viel wert ist, wie der gesamte RWE-Kader.

Nabil Bentaleb bekam am Freitag von U23-Trainer Torsten Fröhling eine Einsatzgarantie für die Partie.

FC Schalke 04: Bentaleb muss in der Regionalliga ran

Zwar hatte der 24-Jährige die Trainingseinheiten am Montag und Dienstag verpasst, weil er krank war. Auf seinen Trainer machte Bentaleb aber in den übrigen Einheiten einen guten Eindruck. „Das Entscheidende ist, dass ein Spieler will und dass er sich wohlfühlt. Und das hat Nabil gesagt“, so Fröhling.

Bentaleb wurde bei S04 von Huub Stevens suspendiert. Foto: imago images / DeFodi

Bentaleb war bereits unter dem zwischenzeitlichen Interimstrainer Huub Stevens von der ersten Mannschaft des FC Schalke suspendiert worden. Seither versucht die Klubführung, den Mittelfeldmann zu verkaufen. Es scheint ein aussichtsloses Unterfangen, die 19 Millionen Euro zu kassieren, die Christian Heidel 2017 für Bentaleb an Tottenham Hotspur überwiesen hatte.

Zwar hat im Sommer bereits Werder Bremen mit Schalke Kontakt aufgenommen. Zu einer Einigung ist es aber nicht gekommen. Eine Meniskus-Operation Ende August beendeten die fortgeschrittenen Verhandlungen zwischen S04 und SVW abrupt. Werder holte Leonardo Bittencourt, Bentaleb blieb im Ruhrgebiet. Ein neuer Anlauf ist jedoch nicht ausgeschlossen.

----------

Mehr S04-Themen:

Aktuelle Top-News:

----------

Im Regionallliga-Derby gegen Rot-Weiss Essen kann Bentaleb jetzt unter Beweis stellen, dass er fußballerisch noch immer sehr wertvoll für den Verein sein kann, auch wenn eine Rückkehr in die A-Mannschaft aktuell als sehr unwahrscheinlich gilt. (the)