FC Schalke 04: Härtefallantrag erzürnt die Fans – „Geht euch einen Scheißdreck an“

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 hat seine Fans gegen sich aufgebracht. Nach mehreren spielerischen Offenbarungseiden ist es jetzt ein offizielles Schreiben des Vereins, das bei den königsblauen Anhängern für Entsetzen sorgt.

Bereits vor einigen Wochen gab es Unmut bei den Fans. Grund ist die Vorgehensweise des FC Schalke 04 mit den Eintrittskarten, die durch den Corona-Lockdown und die Geisterspiele wertlos wurden.

Während die meisten Bundesligisten zügig eine Rückerstattung anboten, durften S04-Fans lediglich zwischen einem Fanshop-Gutschein, einem Danke-Trikot und einem völligen Verzicht wählen.

FC Schalke 04 erzürnt seine Fans mit Härtefallantrag

Nun hat das durch die Coronakrise finanziell schwer angeschlagene Schalke alles noch viel schlimmer gemacht.

Am Mittwoch erklärt der Klub in einem Schreiben an seine Fans, dass der Restwert des Gutscheins erst ab 2022 ausgezahlt wird. Wer sein Geld früher haben will, soll einen „Härtefallantrag“ ausfüllen – und vor dem Verein die Hosen runterlassen.

geht euch einen scheißdreck an pic.twitter.com/DpAJxyNzGe — Vertragsamateur Belamigović (@hannoderbus) June 3, 2020

„Warum benötigst du das Geld unbedingt jetzt?“

„Warum benötigst du das Geld unbedingt jetzt?“, fragt der FC Schalke 04 seine Fans im Antrags-Formular. „Begründe bitte Deinen Härtefallantrag“, schreibt der S04 weiter und fordert Belege ein.

+++ FC Schalke 04: Torwart-Theater nimmt kein Ende! Kommt DIESER Keeper vom Liga-Rivalen? +++

Die Fans gehen an die Decke und lassen in den sozialen Netzwerken ihrer Wut freien Lauf.

------------------

Schalke-Top-News:

------------------

Reaktionen auf das Schalke-Schreiben: