FC Schalke 04: Burgstaller spricht von Abschied – „Schnell vom Helden zum Buhmann“

Er war der Fanliebling beim FC Schalke 04. Heute ist er für viele nur noch der Inbegriff des Stürmerproblems. Jetzt spricht Guido Burgstaller über seine S04-Zukunft – und seine Worte klingen ein wenig nach Abschied.

Mit Pferdelunge und Kämpfer-Attitüde hatte sich Guido Burgstaller schnell in die Herzen der Fans malocht, als er 2017 aus Nürnberg zum FC Schalke 04 kam. Davon ist heute fast nichts mehr übrig.

FC Schalke 04: Guido Burgstaller spricht über möglichen Abschied

Schalke hat ein Stürmerproblem – nicht wenige sehen den Österreicher als Sinnbild dafür. Spötter zählen längst keine Minuten mehr, die seit seinem letzten Tor vergangen sind, sondern Monate. Seit elf Monaten hat „Burgi“ kein Pflichtspiel-Tor mehr geschossen, der letzte Bundesliga-Treffer ist sogar über 14 Monate her.

Für Guido Burgstaller lief diese Saison beim FC Schalke 04 nichts zusammen. Foto: imago images/Matthias Koch

Und weil der Mangel an Toren eben einer der größten Faktoren der Schalker Talfahrt war, gilt Guido Burgstaller für viele als einer der Verantwortlichen.

Burgstaller: „Schlechteste Phase meiner Karriere“

„Ich hatte wohl die schlechteste Phase meiner Karriere. Kritik ist da völlig angebracht. Man wird aber schnell vom Helden zum Buhmann“, sagt der Stürmer, der am Saisonende auch noch mit Außenbandanriss ausfiel, selbstkritisch gegenüber der österreichischen „Kronen-Zeitung“.

Maßgeblich für seine Flaute ist in seinen Augen auch seine vergebene Riesen-Chance beim Pokalspiel gegen Hertha BSC (3:2 n.V.).: „Aus sechs Metern das halbleere Tor nicht getroffen - dann war das Selbstvertrauen weg, ich war unsicher, hätte sonst vier bis acht Treffer am Konto. So eine mentale Blockade hatte ich noch nie.“

Wie geht es weiter für Burgstaller? Angeblich steht er beim klammen FC Schalke 04 auf der Streichliste. „Wenn der Klub sagt, es wird hart für mich, muss man reden. Bis dato gab es kein Gespräch. Ich bin immer noch der Stürmer, der in den letzten Jahren die meisten Tore hier geschossen hat. Ich will bleiben!“