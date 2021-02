FC Schalke 04: Burgstaller mit schonungslosem Rückblick – DAS fehlte ihm beim S04

Über ein Jahr lang erzielte Guido Burgstaller beim FC Schalke 04 keinen einzigen Treffer. Beim FC St. Pauli hat er zurück zur alten Stärke gefunden.

Wieso es beim FC Schalke 04 nicht mehr funktionierte und was beim FC St. Pauli besser läuft, erklärte Guido Burgstaller jetzt.

FC Schalke 04: So denkt Burgstaller über seine Zeit bei Schalke

In der Spielzeit 2019/2020 blieb Stürmer Guido Burgstaller komplett torlos. Seine Torgefahr war mit dem Schalker Absturz abhandengekommen. Im Sommer entschied er sich dann für einen Wechsel zum FC St. Pauli.

Guido Burgstaller hat bei St. Pauli seine Torgefahr zurück gefunden. Foto: imago images/Jan Huebner

Dort zündet „Burgi“ wieder – und wie! Acht Treffer in elf Spielen erzielte der Österreicher, jubelte zuletzt sogar sieben Mal in Folge. Auch dank Burgstaller hat sich der FC St. Pauli aus der Abstiegszone der 2. Bundesliga befreit.

Burgstallers Torbilanz

FC Schalke 04: 119 Spiele, 32 Tore, 13 Vorlagen

Rapid Wien: 109 Spiele, 27 Tore, 21 Vorlagen

Wiener Neustädter SC: 89 Spiele, 13 Tore, 14 Vorlagen

1. FC Nürnberg: 70 Spiele, 34 Tore, 12 Vorlagen

FC Kärnten: 33 Spiele, 2 Tore, 4 Vorlagen

FC St. Pauli: 11 Spiele, 8 Tore, 2 Vorlagen

Wieso es so gut läuft, erklärte Burgstaller gegenüber der „Sport Bild“: „Ich spüre beim FC St. Pauli von Anfang an das Vertrauen. Von den Verantwortlichen, von Trainer Timo Schultz und seinem Team, von den Mitspielern. Das tut unheimlich gut!“, sagte Burgstaller. Er habe „wieder Spaß am Fußball“.

Burgstaller leidet mit dem FC Schalke 04

Der Rückhalt beim FC Schalke 04 hat ihm offenbar gefehlt. Sein Selbstvertrauen hat allerdings auch unter der Torflaute gelitten: „Ich würde lügen, wenn es nicht so war. Auf der einen Seite, weiß man: Das Toreschießen habe ich in mir. Andererseits macht man sich natürlich Gedanken. Die letzten Monate auf Schalke waren für mich eine ganz schwierige Zeit, weil ich damit nicht gerechnet habe, dass so etwas passieren kann.“

Vergessen hat er seine Zeit aber noch lange nicht. Der 31-Jährige fühlt mit seinen früheren Teamkollegen. „Ich leide darunter! Dass Schalke mit neun Punkten auf dem letzten Platz steht, damit hätte vor der Saison keiner gerechnet“, so Burgstaller. (fs)