FC Schalke 04: Gross warnt S04-Star vor Pokalspiel deutlich! „Er schadet seiner Karriere“

Gelsenkirchen. Er krönte ihn zum „Prinz von Marokko“ – doch zuletzt erhielt die Liebe zwischen Christian Gross und Amine Harit beim FC Schalke 04 einen herben Dämpfer.

Seine Auswechslung beim 1:1 des FC Schalke 04 in Bremen enttäuschte Amine Harit brutal – seine Reaktion wiederum sorgte bei Trainer Gross für Unverständnis.

FC Schalke 04: Gross und Harit legen Streit bei – Trainer mit mahnenden Worten

Harit hatte wutentbrannt seine Handschuhe weggepfeffert, war vom Platz gestapft ohne seinen Trainer eines Blickes zu würdigen, geschweige ihm den obligatorischen Handschlag zu geben. Dann setzte der Marokkaner sich abseits der Teamkollegen alleine auf die Tribüne und schmollte.

Beim FC Schalke 04 gab es am vergangenen Spieltag einen Disput zwischen Christian Gross und Amine Harit. Foto: imago images/Team 2

In einer angekündigten Aussprache am Tag nach dem Wechsel-Zoff wurden die Wogen geglättet, vor dem Pokalspiel am Mittwoch (18.30 Uhr, hier im Ticker) ist die dicke Luft zwischen den beiden verflogen. Trotzdem nutzte Gross die Pressekonferenz für eine letzte Warnung an Harit.

Gross über Harit: „Er schadet sich und seiner Karriere nur selbst mit solchen Aktionen.“

„Das Gespräch verlief gut, aus meiner Sicht, ich glaube auch aus seiner Sicht“, berichtet der Trainer des FC Schalke 04. „Ich habe ihm erklärt, dass wir auf der linken Seite neue Impulse setzen mussten, weil wir in Bremen fast nur über rechts angegriffen haben.“

„Er versteht das“, sagt Gross weiter, spricht dann aber noch einmal öffentlich eine Warnung an Harit aus. „Er ist noch in einem Lernprozess. Er schadet sich und seiner Karriere nur selbst mit solchen Aktionen.“