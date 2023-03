FC Schalke 04: Wahnsinn, aber wahr – DAS gab’s bei S04 seit Jahren nicht mehr

Einfach hatten sie es in den letzten Jahren wahrlich nicht. Der FC Schalke 04 erlebte bekanntermaßen einen Komplett-Absturz, der 2021 sogar in der zweiten Liga endete. Damit verbunden war auch eine ganze Reihe an Trainern und deren Entlassungen.

Beim FC Schalke 04 hat es sich daher beinahe schon zu einem Klassiker entwickelt, dass man nicht nur den aktuellen Trainer bezahlt – sondern auch dessen Vorgänger. Die Verantwortlichen um Peter Knäbel arbeiten aber auch das auf. Und so gibt es das erste Mal seit Jahren etwas zu „feiern“.

FC Schalke 04: Grammozis gestrichen

Die Zusammenarbeit mit Dimitrios Grammozis hatten sich die Knappen ganz anders vorgestellt. Gekommen, als S04 quasi schon abgestiegen war, sollte der Deutsch-Grieche für den Wiederaufstieg sorgen. Als dieser in Gefahr geriet, setzte man ihn schon wieder vor die Tür. Mike Büskens brachte das Werk zu Ende.

Und dennoch tauchte der Name Grammozis weiterhin auf dem Gehaltsschein des FC Schalke 04 auf. Durch den Aufstieg verlängerte sich nämlich der Vertrag des Ex-Trainers – obwohl er gar nicht mehr mitmachte. Dem wirkten die Verantwortlichen des S04 nun entgegen. Am Mittwoch einigten sich beide Seiten auf eine Auflösung des Vertrags (hier alle Infos).

Nur noch Reis übrig

Das führt zu einer eigentlich kuriosen, für den FC Schalke 04 aber doch ungewöhnlichen Nachricht. Erstmals seit mehreren Jahren bezahlen die Knappen wirklich nur noch den Trainer, der die Mannschaft aktuell auch wirklich trainiert und das ist Thoma Reis.

Dessen Vorgänger Frank Kramer hatte bei seiner Entlassung per Klausel eine Abfindung erhalten und musste nicht länger monatlich bezahlt werden. Auch wenn die eingesparten Summen sicherlich nicht so hoch sind wie manche Spieler-Gehälter – sie helfen dennoch in der finanziellen Lage.

FC Schalke 04: Bleibt Reis länger?

Bleibt die Frage, ob es nun erstmal dabei bleibt oder ob auch Reis bald eher früher als später gehen muss. Danach sieht es aktuell eher nicht aus. Der Ex-Bochumer hat der Mannschaft neues Leben eingehaucht, der Klassenerhalt ist realistisch.

Vielfach betonten die Verantwortlichen, dass man mit dem 49-Jährigen auch in die zweite Liga gehen würde. Und so scheint der FC Schalke 04 erstmal kein Trainer-Bezahl-Problem mehr zu haben.