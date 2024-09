FC Schalke 04: Ex-Star ergreift drastische Maßnahme – ist die große Karriere damit vorbei?

Die Tage rund um den Deadline-Day haben noch einige interessante Transfers ans Tageslicht gebracht. Während es beim FC Schalke 04 ruhig zu ging, war bei einem ehemaligen Spieler der Knappen noch einiges los.

Goncalo Paciencia stand einst ein Jahr beim FC Schalke 04 unter Vertrag – ein eher dunkler Abschnitt seiner Laufbahn. Doch die große Zeit seiner Fußball-Karriere in Europa scheint ohnehin vorbei zu sein. Der Stürmer sucht im fernen Asien nach einer neuen Aufgabe.

FC Schalke 04: Paciencia einst brutal ausgebremst

An die Saison 20/21 will wohl kein Schalke-Fan jemals wieder zurückdenken. Nach einer unfassbar schlechten Saison stiegen die Knappen völlig überraschend, gleichzeitig aber auch chancenlos ab. Von dem Abstieg hat sich der Verein bis heute sportlich noch nicht erholt.

Doch auch Paciencia dürfte keine guten Erinnerungen an das Jahr haben. Als Last-Minute-Hilfe kam er per Leihe aus Frankfurt zum FC Schalke 04. In der erfolglosen Knappen-Mannschaft konnte er aber nicht viel ausrichten. Dann setzte ihn eine Knie-Verletzung monatelang außer Gefecht. Als er wieder fit war, war die Saison bereits so gut wie gelaufen.

Wechsel nach Japan

Während es für Schalke in die 2. Liga ging, kehrte Paciencia nach Frankfurt zurück. Glücklich wurde er dort aber auch nicht. Er wechselte zu Celta Vigo nach Spanien – nur um vergangene Saison nach Bochum ausgeliehen zu werden. In diesem Sommer stand er wieder vor einer unsicheren Zukunft.

Doch statt es nochmal in Europa zu versuchen, traf der Stürmer jetzt eine einschneidende Entscheidung. Er wechselt tatsächlich nach Japan und schließt sich dort Tabellenführer Sanfrecce Hiroshima an. Trainer des japanischen Spitzenteams ist der Deutsche Michael Skibbe. Für den ehemaligen Spieler des FC Schalke 04 ist es die erste Station außerhalb Europas.

„Ich freue mich und bin motiviert durch diese neue Herausforderung in meinem Leben“, erklärte Paciencia. „Ich werde kämpfen und hart arbeiten, um die Ziele der Mannschaft zu erreichen! Ich wollte von Anfang an hierherkommen und habe gespürt, dass dies eine Mannschaft ist, in der ich so gut kämpfen kann, wie ich es in meiner Karriere immer getan habe.“ Doch die ganz große Karriere in Europa dürfte für ihn damit vorbei sein.