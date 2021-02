FC Schalke 04: Paciencia zurück im Training – DIESES Video macht Fans Hoffnung

Bekommt der FC Schalke 04 bald neuen Schwung im Angriff?

Anders als zuvor erwartet, könnte Goncalo Paciencia schon früher zurückkehren. Der Portugiese vom FC Schalke 04 steht schon wieder auf dem Trainingsplatz.

FC Schalke 04: Paciencia-Comeback doch schon früher?

Als neuer Hoffnungsträger kam Goncalo Paciencia von Eintracht Frankfurt per Leihe nach Gelsenkirchen, doch nach nur acht Spielen war Schluss. Der 26-Jährige verletzte sich schwer am Knie, musste schließlich in Portugal sogar operiert werden.

Seit einigen Wochen ist er zurück auf Schalke, absolviert dort sein Aufbautraining. Am Mittwoch war Paciencia nun sogar erstmals wieder im Training mit Ball zu sehen.

Goncalo Paciencia darf aktuell nur zusehen. Foto: imago/Tim Rehbein/RHR-FOTO/Pool

Auf den Sozialen Kanälen postete der FC Schalke 04 ein Video: Zu sehen ist Goncalo Paciencia, der ein paar leichte Ballübungen in der Veltins Arena absolviert. „Zurück auf dem Platz! Schön dich zusehen Goncalo“, schreibt S04 dazu.

Offensichtlich kann Paciencia doch früher wieder eingreifen als zunächst erwartet. Bereits Ende Januar hatte Trainer Christian Gross Hoffnung auf ein Comeback gemacht. „Er ist zurück [in Gelsenkirchen]. Er trainiert hier, aber noch nicht mit der Mannschaft. Ich gehe davon aus, dass es vier bis sechs Wochen dauert, bis er mit dem Mannschaftstraining anfangen kann“, hatte Gross vor dem 18. Spieltag gesagt.

Schalke-Sturm zu dünn besetzt

Aktuell steht Gross nur ein einziger richtiger Angreifer zur Verfügung: Matthew Hoppe. Der 19-Jährige erzielte in 10 Spielen immerhin fünf Treffer.

Neuzugang Klaas-Jan Huntelaar kommt bislang erst auf zehn Einsatzminuten, er hat weiter Probleme mit der Wade. Genauere Informationen gibt es dazu nicht. (fs)