FC Schalke 04: Er ist zurück! S04-Fans feiern Star-Rückkehr

Foto: Jürgen Fromme/firo Sportphoto/pool via David Inderlied/Kirchner-Media

Die Fans des FC Schalke 04 können sich über einen Rückkehrer freuen.

Goncalo Paciencia führt seine Reha in Gelsenkirchen weiter und Schalke-Trainer Christian Gross macht Hoffnung auf eine baldige Rückkehr ins Mannschafstraining.

FC Schalke 04: Paciencia arbeitet am Comeback

Lange hat man nichts mehr von Goncalo Paciencia gehört. Der Portugiese verletzte sich Ende November schwer am Knie, flog in der Folge in seine Heimat und ließ sich dort operieren.

Der Ausfall traf Schalke schwer. Paciencia war erst im Sommer per Leihe aus Frankfurt gekommen und sollte eigentlich die Lücke im S04-Angriff schließen.

Goncalo Paciencia arbeitet an seinem Comeback. Foto: Tim Rehbein/RHR-FOTO

Mittlerweile ist Goncaclo Pacienca aber wieder zurück auf Schalke. „Er ist zurück [in Gelsenkirchen]. Er trainiert hier, aber noch nicht mit der Mannschaft“, berichtete Trainer Christian Gross.

Der Übungsleiter gab einen Einblick in den Paciencia-Plan: „Ich gehe davon aus, dass es vier bis sechs Wochen dauert, bis er mit dem Mannschaftstraining anfangen kann“, so die Prognose des 66-Jährigen.

Bei DIESEM Spiel könnte Paciencia wieder einsteigen

Eigentlich war geplant, dass Paciencia erst wieder im April auf dem Platz stehen kann. Wenn er Ende Februar wieder ins Mannschafstraining einsteigt, wäre ein Comeback im März durchaus noch denkbar. Vielleicht am 20.03 gegen Borussia Mönchengladbach.

Die Leihe von Paciencia geht noch bis zum Sommer, doch der FC Schalke 04 besitzt eine Kaufoption für den 26-Jährigen. Im Falle des Klassenerhaltes müsste Schalke satte 8,5 Millionen Euro an Eintracht Frankfurt überweisen. (fs)