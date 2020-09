Beim FC Schalke 04 verrät Wagner: DAS können die Fans von Goncalo Paciencia erwarten

Unmittelbar vor dem Bundesliga-Auftakt machte Schalke seine zweite Neuverpflichtung in diesem Sommer perfekt: Goncalo Paciencia kommt auf Leihbasis von Eintracht Frankfurt.

Erst am Dienstag wurde der Deal unter Dach und Fach gebracht. Weil der Stürmer daher erst seit zwei Tagen bei S04 mittrainiert, fragen viele Fans des FC Schalke 04 sich: Ab wann könnte Goncalo Paciencia für die Königsblauen auflaufen?

Schalke-Fans hoffen auf Paciencia

Schalke-Coach David Wagner stellt vor dem Auftaktspiel seiner Mannschaft beim FC Bayern klar, dass der Portugiese sofort einsatzfähig ist: „Goncalo spricht deutsch, er kennt die Bundesliga. Er kannte unsere Mannschaft – wenn auch als Gegner. Natürlich erhält er in diesen Tagen sehr viele Informationen über unser Spiel und unsere Taktik.“

Wagner weiter: „Goncalo hat jetzt drei Mal mittrainiert, er ist voll im Saft. In Frankfurt hat er die ganze Vorbereitung mitgemacht, war am Samstag noch im Kader beim Pokalspiel bei 1860 München. Integration funktioniert immer am besten, wenn der Spieler bei der Mannschaft ist. Wir arbeiten ja nicht so lange daran, einen Stürmer zu verpflichten, nur ihm dann zuschauen zu lassen.“

Wagner über die Stärken des Schalker Neuzugangs: „Goncalo ist ein sehr physischer Spieler, der aber auch technisch seine Qualitäten hat. Er war für uns der Spieler auf dem Markt, von dem wir überzeugt sind, dass er uns in dieser Saison weiterhelfen kann. Daher sind wir überglücklich, dass das geklappt hat.“

„Goncalo brennt“

Bei Eintracht Frankfurt hatte Paciencia im Sturm zuletzt einen schweren Stand. Hinter Bas Dost und André Silva war der Portugiese nur dritte Wahl. Auf Schalke will er nun durchstarten. „Man merkt ihm sofort an, dass er will“, sagt Wagner: „Goncalo brennt.“

Am Freitagabend eröffnen der FC Bayern München und der FC Schalke 04 die 58. Bundesliga-Saison. Um 20.30 Uhr ist Anstoß in der Münchner Allianz Arena. (dhe)