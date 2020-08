FC Schalke 04: Brisantes Gerücht! Beobachtet ausgerechnet der BVB diesen S04-Star?

Gelsenkirchen. Dieses Gerücht ist höchstbrisant! Ausgerechnet der schwarzgelbe Erzrivale aus Dortmund soll seine Fühler nach einem Star des FC Schalke 04 ausgestreckt haben.

Doch auch die internationale Konkurrenz verfolgt die Entwicklung sehr genau.

FC Schalke 04: Star beim BVB im Gespräch?

Dem französischen Portal „Le10Sport“ zufolge gehört Borussia Dortmund zu den Vereinen, die ein Auge auf Amine Harit geworfen haben. Der BVB beobachte die Situation beim Reviernachbarn genau und schließe auch nicht aus, einen Transfer-Vorstoß zu wagen.

Die Situation ist in zweierlei Hinsicht brisant. Zum einen wäre ein Wechsel unter Reviernachbarn ein Riesen-Aufreger bei den Fans beider Vereine. Schließlich pflegen die Anhänger die traditionsreichste Rivalität der Bundesliga.

Zum anderen könnte Schalkes heikle finanzielle Situation für Zündstoff sorgen. Sollten die Borussen tatsächlich offiziell ihr Interesse an Amine Harit bekunden und eine hohe Ablösesumme bieten, droht Schalke ein Dilemma. Sportvorstand Jochen Schneider müsste dann überlegen: Die Millioneneinnahmen kassieren und an die Konkurrenz verkaufen oder dem Rivalen eine Absage erteilen?

Das ist Amine Harit:

geboren 1997 in Frankreich

offensiver Mittelfeldspieler

kam 2017 vom FC Nantes zu S04

sein Marktwert beträgt 24 Millionen Euro

Ob es tatsächlich so weit kommt, dass der BVB bei Harit Ernst macht, ist offen. Ohnehin sollen die Schwarzgelben nicht die Einzigen sein, die sich für den marokkanischen Nationalspieler interessen. Auch dem FC Valencia, OGC Nizza und sogar dem FC Barcleona wird Interesse am Schalker Spielmacher nachgesagt.

Harit dürfte einem neuen Abenteuer bei passenden Konditionen nicht abgeneigt sein. Zuletzt berichtete die „WAZ“, dass der 23-Jährige „auf eine weitere turbulente Saison mit Abstiegskampf keine besondere Lust“ habe. Wahrscheinlicher ist dennoch ein Verbleib, zumal Schneider zuletzt angekündigt hatte, dass sich am Kader nicht mehr viel ändern werde.

Schalke gewinnt ersten Test souverän

Beim ersten Test am Sonntag gegen den VfL Osnabrück stand Harit während der ersten Halbzeit auf dem Feld. Schalke überzeugte beim ersten Auftritt und gewann am Ende mit 5:1 (1:0). Alle Highlights der Partie gibt es hier zum Nachlesen. (the)