FC Schalke 04: Irre Gerüchte über Abgänge aufgetaucht! Fans zwiegespalten – „Man muss langfristig denken“

Kommt es beim FC Schalke 04 nach dem Start in die Vorbereitung zu einem regelrechten Beben auf der Torwartposition? Eigentlich galten die Fronten zwischen dem Pfosten geklärt. Mit Ralf Fährmann und Markus Schubert haben die Knappen zwei gute Lösungen zur Verfügung.

Nun könnte beim FC Schalke 04 allerdings ein Umdenken stattfinden, der auch aus einem kürzlichen Wechsel resultiert. Die Fans sind darüber zwiegespalten.

FC Schalke 04: Stehen die Keeper auf dem Prüfstand? Foto: imago images/Team 2

FC Schalke 04: Fährmann auf einmal doch auf der Abschussliste?

Wenige Wochen ist es her, da schien es noch so, als hätte Fährmann seinen Posten als Nummer 1 im Tor der Königsblauen auch in der zweiten Liga sicher. Die „Bild“ hatte Anfang Mai berichtet, dass der Fan-Liebling als einer der wenigen Großverdiener mit in die Zweite Liga gehen würde.

Schalkes Saisonvorbereitung:

Trainingsstart: 17. Juni

Trainingslager in Mittersill: 29. Juni bis 10. Juni

Erster Spieltag 2. Bundesliga: 23. Juli – 25. Juli

Erste DFB-Pokal-Runde: 6. August – 9. August

Neusten Informationen von „Sky“ zufolge, könnte ihm nun aber genau dieser Punkt zum Verhängnis werden. Dem Bericht nach gebe es interne Diskussionen, den Keeper auch wegen seines Gehalts abzugeben.

Zudem könnte auch der kürzlich neu vorgestellte Torwarttrainer Will Coort eine entscheidende Rolle spielen. Laut „Sky“ könnte dieser eine neue Idee des Torwartspiels auf Schalke durchsetzen wollen.

Bleibt Fährmann doch nicht auf Schalke? Foto: imago imagest/Team 2

Doch nicht nur Fährmann könnte von diesem Vorhaben betroffen sein, sondern auch Leih-Rückkehrer Markus Schubert. Demnach verfüge der 23-Jährige ebenfalls über einen hochdotierten Vertrag und könnte daher ein Verkaufskandidat sein.

Schalke-Fans können Torwart-Gerücht nicht glauben

Ob es am Ende wirklich zu einem Verkauf der beiden Spieler kommt, steht laut dem Bericht allerdings noch in den Sternen. So gebe es bisher keine Angebote für einen der Torwarte. Ebenso sollen auch die Spieler selbst nicht den Eindruck erwecken, gehen zu wollen.

Die Fans des Bundesligaabsteigers sind sich dagegen uneins – besonders was Fährmann angeht. Der Keeper ist als langjähriger Spieler ein absoluter Publikumsliebling, doch auch er wird nicht mehr ewig auf dem Platz stehen. Schubert dagegen gilt als hoffnungsvolles Torwarttalent.

„Ich liebe Ralle, aber man muss jetzt langfristig denken und auf Schubi setzen. Wenn Ralle nicht dazu bereit ist, für den Verein auf eine Menge Geld zu verzichten, muss er leider gehen.“

„Finde ich gut, radikaler Umbruch. Tut mir zwar Leid für Fährmann, super Typ, aber mit Sympathie gewinnt man keinen Blumentopf.“

„Warum denn Schubert, so ein Schwachsinn.“

„Schubi bleibt!“

